Vereadores destacam propostas e demandas prioritárias em CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
O vereador Dr. Maurício (PRD) teve aprovado o seu projeto instituindo a Política Municipal de Atenção, Diagnóstico e Tratamento às Pessoas com Doenças Raras.
O vereador Saulo Henrique (PL) também celebrou a aprovação de sua proposta para a implementação do Programa Municipal de Educação para o Trânsito no âmbito da Rede Municipal de Educação.
Projetos e indicações apresentadas
O vereador Vitinho Grandão (PL), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia, contando projetos, indicações parlamentares e requerimentos. O vereador Saulo Henrique propõe a criação do Programa Permanente de Saúde Mental para Guardas Municipais de Duque de Caxias. O projeto será encaminhado às comissões permanentes da Câmara para análise e emissão dos pareceres, antes da votação em plenário.
Em relação às indicações, os vereadores solicitaram obras e serviços para o município, como: intervenção junto ao Governo do Estado para intensificar as ações de segurança e policiamento ostensivo no bairro Bar dos Cavaleiros; a construção de uma Praça do Povo em área existente na Rua AQ, ao lado da Creche e Pré-Escola Municipal Professora Rosalita da Silva Neto, no Jardim Anhangá; e pavimentação asfáltica em rua do bairro Cangulo.
Ainda foram solicitadas a implantação de uma Vila Olímpica no Parque Vila Nova; mutirão de limpeza, incluindo capina, varrição, uso de roçadeira e revitalização urbana na Rua Araguaia, bairro Sarapuí; instalação de pontos de hidratação para animais na Praça da Mantiquira, em Xerém; substituição de manilhas na Rua Pedra Branca, bairro Bom Retiro; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Porto Seguro, esquina com a Rua Guarujá, no Doutor Laureano.
Na tribuna, a vereadora Juliana do Táxi (PL) comentou as denúncias recebidas de empresários sobre o Superintendência de Vigilância Sanitária, nas quais apontam perseguição.
O vereador Junior Uios (PDT) também usou a tribuna para reforçar sua presença atuante na Casa Legislativa em prol das pessoas com deficiência e do município em geral.
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