Material apreendido em operação em Duque de Caxias - Divulgação/PM

Material apreendido em operação em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 14/10/2026 18:13 | Atualizado 14/10/2026 18:24

comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma ação emergencial de policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) terminou com um homem preso e um adolescente apreendido na noite desta terça-feira, 13, na, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a operação, os agentes também apreenderam uma pistola e grande quantidade de material entorpecente. Após a ocorrência, o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com informações divulgadas pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a mobilização foi realizada após os setores de inteligência da corporação identificarem uma possível movimentação de criminosos armados. Segundo o comando do batalhão, havia informações de que integrantes de um grupo sairiam da localidade do Massapê em direção à comunidade Vai Quem Quer, com o objetivo de assumir o controle de pontos de venda de drogas.

Diante da possibilidade de confronto entre grupos criminosos, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 15º BPM foram acionadas para atuar na região. Durante a ação, os policiais se envolveram em uma troca de tiros com um grupo de homens armados.

Após o confronto, os agentes conseguiram prender um homem e apreender um adolescente. Conforme a versão apresentada pela Polícia Militar, os dois são acusados de participação em ataques contra equipes da corporação.

Na ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, além de uma quantidade de drogas que não foi detalhada pela corporação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos, a quantidade exata de entorpecentes recolhidos ou o possível vínculo dos suspeitos com grupos criminosos específicos.

A Polícia Militar informou que o policiamento foi intensificado na comunidade Vai Quem Quer após a ação. A medida busca ampliar a presença de agentes na localidade diante das informações sobre uma possível tentativa de tomada de pontos de venda de drogas.

Disputa territorial preocupa moradores

A possibilidade de confrontos entre grupos criminosos por áreas de comercialização de drogas é um dos fatores que motivam operações policiais em comunidades da Baixada Fluminense. Situações desse tipo podem provocar momentos de tensão e aumentar a preocupação de moradores com a segurança e a circulação nas localidades.

No caso registrado em Duque de Caxias, a intervenção foi desencadeada a partir de informações dos setores de inteligência, segundo a Polícia Militar. A corporação não informou se houve outros feridos durante a troca de tiros nem se novas operações estão previstas para a região.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que poderão esclarecer as circunstâncias do confronto, a participação dos suspeitos nos ataques relatados e a origem do material apreendido.

A ocorrência reforça a atuação do 15º BPM no monitoramento de possíveis movimentações de grupos armados em Duque de Caxias. O reforço do policiamento permanece como uma das medidas anunciadas pela corporação após a ação na comunidade Vai Quem Quer.