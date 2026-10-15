Cine Escola de Caxias recebe mostra de cinema chinês gratuitaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O cinema de Hunan chegará pela primeira vez ao solo brasileiro em formato de mostra temática, promovendo um avanço direcional no intercâmbio cinematográfico entre a província montanhosa do sul da China e o Brasil. Confira a programação mais abaixo.
Cine Escola
O Cine Escola Duque de Caxias foi reinaugurado no final de junho deste ano. O novo equipamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), antigo cinema do Shopping Unigranrio, estava desativado há mais de uma década e retorna à população caxiense reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.
O espaço é formado ainda por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de ter um palco para que o local funcione como cine/teatro.
PRIMEIRO DIA (19 de outubro - 2ª)
Título: Que Bom Ter Você | -
15h às 16h40 | Legendado
Gênero: Drama
Classificação: 12 anos
Duração: 97 minutos
Ano: 2024
Título: O Vasto Horizonte é Meu Amor |
17h às 18h50 | Legendado
Gênero: Drama/Comédia
Classificação: Livre
Duração: 108min
Ano: 2025
Título: Família de Mentirinha |
19h30 às 21h30 | Legendado
Gênero: Drama/Comédia
Classificação: 10
Duração: 121min
Ano: 2026
SEGUNDO DIA (20 de outubro -3ª)
Título: Paizão |
14h às 15h40 | Legendado
Gênero: Drama/Comédia
Classificação: 12 anos
Duração: 96min
Ano: 2023
Título: Yuan Longping: Pai do Arroz |
16h às 17h40 | Legendado
Gênero: Drama Histórico
Classificação: 12 anos
Duração: 96min
Ano: 2022
Título: O Mundo Zheng Zheng |
18h às 19h40 | Legendado
Gênero: Drama/Infantil
Classificação: Livre
Duração: 95min
Ano: 2018
Título: O Observador |
20h às 21h30 | Legendado
Gênero: Drama
Classificação: 14 anos
Duração: 87 min
Ano: 2025
SERVIÇO
"Mostra de Cinema Chinês - ‘Histórias de Hunan - Ecos do Rio 2026’”
Endereço: Cine Escola Duque de Caxias – Rua Professor José de Souza Herdy, no Shopping Unigranrio, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto
Quando: 19 a 20 de outubro (2ª e 3ª feiras)
Horário: a partir das 14h
Evento gratuito.
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