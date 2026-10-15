Cine Escola de Caxias recebe mostra de cinema chinês gratuita - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Cine Escola de Caxias recebe mostra de cinema chinês gratuitaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 15/10/2026 17:06

Entre os dias 19 e 20 de outubro, o Cine Escola Duque de Caxias, no Shopping Unigranrio, receberá a "Mostra de Cinema Chinês - ‘Histórias de Hunan - Ecos do Rio 2026’”.



O cinema de Hunan chegará pela primeira vez ao solo brasileiro em formato de mostra temática, promovendo um avanço direcional no intercâmbio cinematográfico entre a província montanhosa do sul da China e o Brasil. Confira a programação mais abaixo.



Cine Escola



O Cine Escola Duque de Caxias foi reinaugurado no final de junho deste ano. O novo equipamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), antigo cinema do Shopping Unigranrio, estava desativado há mais de uma década e retorna à população caxiense reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.



O espaço é formado ainda por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de ter um palco para que o local funcione como cine/teatro. O cinema de Hunan chegará pela primeira vez ao solo brasileiro em formato de mostra temática, promovendo um avanço direcional no intercâmbio cinematográfico entre a província montanhosa do sul da China e o Brasil. Confira a programação mais abaixo.O Cine Escola Duque de Caxias foi reinaugurado no final de junho deste ano. O novo equipamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), antigo cinema do Shopping Unigranrio, estava desativado há mais de uma década e retorna à população caxiense reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.O espaço é formado ainda por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de ter um palco para que o local funcione como cine/teatro.

Programação da “Mostra de Cinema Chinês” no Cine Escola Duque de Caxias:



PRIMEIRO DIA (19 de outubro - 2ª)



Título: Que Bom Ter Você | -



15h às 16h40 | Legendado



Gênero: Drama



Classificação: 12 anos



Duração: 97 minutos



Ano: 2024





Título: O Vasto Horizonte é Meu Amor |



17h às 18h50 | Legendado



Gênero: Drama/Comédia



Classificação: Livre



Duração: 108min



Ano: 2025





Título: Família de Mentirinha |



19h30 às 21h30 | Legendado



Gênero: Drama/Comédia



Classificação: 10



Duração: 121min



Ano: 2026





SEGUNDO DIA (20 de outubro -3ª)



Título: Paizão |



14h às 15h40 | Legendado



Gênero: Drama/Comédia



Classificação: 12 anos



Duração: 96min



Ano: 2023





Título: Yuan Longping: Pai do Arroz |



16h às 17h40 | Legendado



Gênero: Drama Histórico



Classificação: 12 anos



Duração: 96min



Ano: 2022





Título: O Mundo Zheng Zheng |



18h às 19h40 | Legendado



Gênero: Drama/Infantil



Classificação: Livre



Duração: 95min



Ano: 2018





Título: O Observador |



20h às 21h30 | Legendado



Gênero: Drama



Classificação: 14 anos



Duração: 87 min



Ano: 2025





SERVIÇO



"Mostra de Cinema Chinês - ‘Histórias de Hunan - Ecos do Rio 2026’”



Endereço: Cine Escola Duque de Caxias – Rua Professor José de Souza Herdy, no Shopping Unigranrio, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto



Quando: 19 a 20 de outubro (2ª e 3ª feiras)



Horário: a partir das 14h



Evento gratuito.