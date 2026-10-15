Cine Escola de Caxias recebe mostra de cinema chinês gratuitaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Entre os dias 19 e 20 de outubro, o Cine Escola Duque de Caxias, no Shopping Unigranrio, receberá a "Mostra de Cinema Chinês - ‘Histórias de Hunan - Ecos do Rio 2026’”.

O cinema de Hunan chegará pela primeira vez ao solo brasileiro em formato de mostra temática, promovendo um avanço direcional no intercâmbio cinematográfico entre a província montanhosa do sul da China e o Brasil. Confira a programação mais abaixo.

Cine Escola

O Cine Escola Duque de Caxias foi reinaugurado no final de junho deste ano. O novo equipamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), antigo cinema do Shopping Unigranrio, estava desativado há mais de uma década e retorna à população caxiense reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.

O espaço é formado ainda por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de ter um palco para que o local funcione como cine/teatro.
Programação da “Mostra de Cinema Chinês” no Cine Escola Duque de Caxias:

PRIMEIRO DIA (19 de outubro - 2ª)

Título: Que Bom Ter Você | -

15h às 16h40 | Legendado

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Duração: 97 minutos

Ano: 2024


Título: O Vasto Horizonte é Meu Amor |

17h às 18h50 | Legendado

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: Livre

Duração: 108min

Ano: 2025


Título: Família de Mentirinha |

19h30 às 21h30 | Legendado

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: 10

Duração: 121min

Ano: 2026


SEGUNDO DIA (20 de outubro -3ª)

Título: Paizão |

14h às 15h40 | Legendado

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: 12 anos

Duração: 96min

Ano: 2023


Título: Yuan Longping: Pai do Arroz |

16h às 17h40 | Legendado

Gênero: Drama Histórico

Classificação: 12 anos

Duração: 96min

Ano: 2022


Título: O Mundo Zheng Zheng |

18h às 19h40 | Legendado

Gênero: Drama/Infantil

Classificação: Livre

Duração: 95min

Ano: 2018


Título: O Observador |

20h às 21h30 | Legendado

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Duração: 87 min

Ano: 2025


SERVIÇO

"Mostra de Cinema Chinês - ‘Histórias de Hunan - Ecos do Rio 2026’”

Endereço: Cine Escola Duque de Caxias – Rua Professor José de Souza Herdy, no Shopping Unigranrio, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto

Quando: 19 a 20 de outubro (2ª e 3ª feiras)

Horário: a partir das 14h

Evento gratuito.