Samu de Duque de Caxias promove curso para capacitar profissionais - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Samu de Duque de Caxias promove curso para capacitar profissionaisDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 15/10/2026 16:58

SAMU 192), promoveu, na última semana, o curso “Manejo da Ventilação Mecânica e seus Parâmetros: dominando a ventilação do paciente”. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192), promoveu, na última semana, o curso “Manejo da Ventilação Mecânica e seus Parâmetros: dominando a ventilação do paciente”. A iniciativa teve como objetivo ampliar os conhecimentos técnicos e fortalecer a capacitação dos profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar móvel.

Realizada na Sala do NEUR, localizada na Base Descentralizada do SAMU 192 de Duque de Caxias, a atividade proporcionou um espaço de atualização científica, aprendizado e troca de experiências entre os profissionais do serviço. A capacitação foi ministrada pelo médico e fisioterapeuta Dr. Diego Tavares, que compartilhou conhecimentos e experiências relacionados à assistência ventilatória no Atendimento Pré-Hospitalar (APH).



Durante o curso, foram abordados aspectos fundamentais da ventilação mecânica, incluindo os principais parâmetros ventilatórios, o funcionamento dos equipamentos, os ajustes necessários e a importância da monitorização adequada do paciente. Os conteúdos contribuíram para o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e para a reflexão sobre a tomada de decisão diante das diferentes situações clínicas encontradas nos atendimentos de urgência e emergência.

A iniciativa reforça a importância da qualificação permanente das equipes que atuam no atendimento pré-hospitalar, considerando que o domínio dos recursos de suporte ventilatório e a aplicação adequada dos conhecimentos técnicos são fundamentais para a segurança do paciente e para a qualidade da assistência prestada em situações críticas.



A ação foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU 192, composta pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basilio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto, que desenvolvem atividades de educação, treinamento e atualização profissional voltadas ao aprimoramento das práticas assistenciais e ao fortalecimento do serviço.

O curso contou também com o apoio da gestão da Subsecretaria de Viaturas, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte; pelos diretores Leandro Lima e Daniel Silveira; pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem, Anne Marcelle Dore.



A realização da capacitação reafirma o compromisso do NEUR/SAMU 192 de Duque de Caxias com a Educação Continuada e Permanente em Saúde, promovendo a integração das equipes, a disseminação do conhecimento e o aperfeiçoamento das práticas profissionais.