Realizada na Sala do NEUR, localizada na Base Descentralizada do SAMU 192 de Duque de Caxias, a atividade proporcionou um espaço de atualização científica, aprendizado e troca de experiências entre os profissionais do serviço. A capacitação foi ministrada pelo médico e fisioterapeuta Dr. Diego Tavares, que compartilhou conhecimentos e experiências relacionados à assistência ventilatória no Atendimento Pré-Hospitalar (APH).
Durante o curso, foram abordados aspectos fundamentais da ventilação mecânica, incluindo os principais parâmetros ventilatórios, o funcionamento dos equipamentos, os ajustes necessários e a importância da monitorização adequada do paciente. Os conteúdos contribuíram para o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e para a reflexão sobre a tomada de decisão diante das diferentes situações clínicas encontradas nos atendimentos de urgência e emergência.
A iniciativa reforça a importância da qualificação permanente das equipes que atuam no atendimento pré-hospitalar, considerando que o domínio dos recursos de suporte ventilatório e a aplicação adequada dos conhecimentos técnicos são fundamentais para a segurança do paciente e para a qualidade da assistência prestada em situações críticas.
A ação foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU 192, composta pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basilio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto, que desenvolvem atividades de educação, treinamento e atualização profissional voltadas ao aprimoramento das práticas assistenciais e ao fortalecimento do serviço.
O curso contou também com o apoio da gestão da Subsecretaria de Viaturas, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte; pelos diretores Leandro Lima e Daniel Silveira; pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem, Anne Marcelle Dore.
A realização da capacitação reafirma o compromisso do NEUR/SAMU 192 de Duque de Caxias com a Educação Continuada e Permanente em Saúde, promovendo a integração das equipes, a disseminação do conhecimento e o aperfeiçoamento das práticas profissionais.
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