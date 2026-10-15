Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias)Divulgação
De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviada à região após relatos de tiros. Informações preliminares apontam que as comunidades teriam sido palco de um confronto entre grupos rivais.
Ao chegarem ao local, no entanto, os policiais militares não encontraram nenhum dos envolvidos na suposta troca de tiros. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, presos ou apreensões relacionadas à ocorrência.
Após o acionamento, o policiamento foi reforçado na região. A medida busca ampliar a presença policial nas comunidades e prevenir novos episódios de violência.
A ocorrência foi atendida por agentes do 15º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo em Duque de Caxias. A Polícia Militar não divulgou outros detalhes sobre as circunstâncias dos disparos.
A corporação mantém o reforço do policiamento na área.
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