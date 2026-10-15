Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) - Divulgação

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias)Divulgação

Publicado 15/10/2026 17:25

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados na madrugada desta quinta-feira (15) para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo nas comunidades do Massapê e Parque Paulista, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviada à região após relatos de tiros. Informações preliminares apontam que as comunidades teriam sido palco de um confronto entre grupos rivais.



Ao chegarem ao local, no entanto, os policiais militares não encontraram nenhum dos envolvidos na suposta troca de tiros. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, presos ou apreensões relacionadas à ocorrência.



Após o acionamento, o policiamento foi reforçado na região. A medida busca ampliar a presença policial nas comunidades e prevenir novos episódios de violência.



A ocorrência foi atendida por agentes do 15º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo em Duque de Caxias. A Polícia Militar não divulgou outros detalhes sobre as circunstâncias dos disparos.



A corporação mantém o reforço do policiamento na área. De acordo com informações da Secretaria de Estado de, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviada à região após relatos de tiros. Informações preliminares apontam que as comunidades teriam sido palco de um confronto entre grupos rivais.Ao chegarem ao local, no entanto, os policiais militares não encontraram nenhum dos envolvidos na suposta troca de tiros. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, presos ou apreensões relacionadas à ocorrência.Após o acionamento, o policiamento foi reforçado na região. A medida busca ampliar a presença policial nas comunidades e prevenir novos episódios de violência.A ocorrência foi atendida por agentes do 15º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo em Duque de Caxias. A Polícia Militar não divulgou outros detalhes sobre as circunstâncias dos disparos.A corporação mantém o reforço do policiamento na área.

Operação no Vai Quem Quer

De acordo com informações divulgadas pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a mobilização foi realizada após os setores de inteligência da corporação identificarem uma possível movimentação de criminosos armados. Segundo o comando do batalhão, havia informações de que integrantes de um grupo sairiam da localidade do Massapê em direção à comunidade Vai Quem Quer, com o objetivo de assumir o controle de pontos de venda de drogas.