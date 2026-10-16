Combate a ligações clandestinas de água soma 126 ações em CaxiasDivulgação
A mobilização contou com a participação da Light, que atuou contra o furto de energia, da Polícia Civil e do 15º Batalhão de Polícia Militar, e se concentrou principalmente na região da Vila São Luiz, onde foram identificados e corrigidos desvios de água e outras irregularidades na rede de abastecimento.
“Quando combatemos uma ligação clandestina, estamos protegendo toda a rede de abastecimento. Essas irregularidades podem prejudicar o fornecimento de água para outros moradores. Por isso, nosso trabalho é identificar os problemas, reduzir as perdas e orientar a população sobre como manter suas ligações regularizadas”, destacou Ivan Chaves, coordenador comercial da Águas do Rio.
Os chamados “gatos” de água podem provocar vazamentos, desperdício e redução da pressão na rede, prejudicando o abastecimento de outros imóveis. A prática também contribui para as chamadas perdas aparentes, quando a água é consumida, mas não é registrada corretamente pelo sistema.
Além dos prejuízos ao abastecimento, o furto de água pode configurar crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O combate a essa prática faz parte das ações permanentes da concessionária.
Atendimento à população
No local, moradores puderam atualizar dados cadastrais, negociar débitos, solicitar serviços, esclarecer dúvidas e receber orientações. A proposta foi reunir, no mesmo dia, fiscalização em campo e atendimento direto aos clientes, ampliando as possibilidades de resolução de pendências.
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