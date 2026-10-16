Combate a ligações clandestinas de água soma 126 ações em Caxias - Divulgação

Combate a ligações clandestinas de água soma 126 ações em CaxiasDivulgação

Publicado 16/10/2026 18:39

ligações clandestinas de água mobilizou mais de 20 equipes da

A mobilização contou com a participação da Light, que atuou contra o furto de energia, da Polícia Civil e do 15º Batalhão de Polícia Militar, e se concentrou principalmente na região da Vila São Luiz, onde foram identificados e corrigidos desvios de água e outras irregularidades na rede de abastecimento.



“Quando combatemos uma ligação clandestina, estamos protegendo toda a rede de abastecimento. Essas irregularidades podem prejudicar o fornecimento de água para outros moradores. Por isso, nosso trabalho é identificar os problemas, reduzir as perdas e orientar a população sobre como manter suas ligações regularizadas”, destacou Ivan Chaves, coordenador comercial da Águas do Rio.



Os chamados “gatos” de água podem provocar vazamentos, desperdício e redução da pressão na rede, prejudicando o abastecimento de outros imóveis. A prática também contribui para as chamadas perdas aparentes, quando a água é consumida, mas não é registrada corretamente pelo sistema.



Além dos prejuízos ao abastecimento, o furto de água pode configurar crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O combate a essa prática faz parte das ações permanentes da concessionária.



Atendimento à população Uma operação de combate àsmobilizou mais de 20 equipes da Águas do Rio, concessionária da Aegea, durante esta semana, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Ao todo, foram realizadas 126 ações, entre vistorias, regularização de ligações e atendimento à população.A mobilização contou com a participação da Light, que atuou contra o furto de energia, da Polícia Civil e do 15º Batalhão de, e se concentrou principalmente na região da Vila São Luiz, onde foram identificados e corrigidos desvios de água e outras irregularidades na rede de abastecimento.“Quando combatemos uma ligação clandestina, estamos protegendo toda a rede de abastecimento. Essas irregularidades podem prejudicar o fornecimento de água para outros moradores. Por isso, nosso trabalho é identificar os problemas, reduzir as perdas e orientar a população sobre como manter suas ligações regularizadas”, destacou Ivan Chaves, coordenador comercial da Águas do Rio.Os chamados “” de água podem provocar vazamentos, desperdício e redução da pressão na rede, prejudicando o abastecimento de outros imóveis. A prática também contribui para as chamadas perdas aparentes, quando a água é consumida, mas não é registrada corretamente pelo sistema.Além dos prejuízos ao abastecimento, o furto de água pode configurar crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O combate a essa prática faz parte das ações permanentes da concessionária.

Enquanto as equipes atuavam nas ruas, a operação também levou atendimento comercial para a população. Uma van do Atendimento Itinerante da Águas do Rio foi posicionada na Praça Humaitá, no Jardim 25 de Agosto, como um dos pontos de apoio da mobilização.



No local, moradores puderam atualizar dados cadastrais, negociar débitos, solicitar serviços, esclarecer dúvidas e receber orientações. A proposta foi reunir, no mesmo dia, fiscalização em campo e atendimento direto aos clientes, ampliando as possibilidades de resolução de pendências.

Operação contra furto de energia