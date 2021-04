Fábrica da Braskem em Duque de Caxias Bitenka/Divulgação

Duque de Caxias - O programa Formando Laços, iniciativa da Braskem que abre as portas da empresa para a comunidade, ganhou uma versão digital, que garante que as pessoas visitem a fábrica e conheçam mais sobre a operação da companhia de maneira segura. Com o objetivo de estreitar o relacionamento com a comunidade na qual está inserida, o Formando Laços apresenta o dia a dia de uma petroquímica, os processos, tecnologias e políticas de saúde, segurança e meio ambiente, além de tirar dúvidas quanto ao funcionamento da fábrica.

“Para tornar mais dinâmica, a visita contará com um tour virtual por uma das fábricas da Braskem. Disponibilizamos um QR Code para o acesso e, dessa maneira, conseguimos atender as pessoas interessadas em conhecer mais sobre a nossa operação. Acreditamos que o modelo on-line é uma ótima alternativa para o momento em que estamos vivendo, com expectativa de recebermos pelo menos 20 visitas ao longo de 2021”, esclarece Chantre.



Em quase três anos de existência nas unidades de Duque de Caxias, o Formando Laços já recebeu mais de 20 lideranças comunitárias e mais de 800 moradores das comunidades vizinhas e participantes de projetos sociais apoiados na região.



As visitas virtuais podem ser agendadas para grupos de até 30 pessoas por encontro, assim é possível garantir a interação durante o evento. Para realizar agendamento acesse o https://www.braskem.com.br/contato e preencha o formulário.