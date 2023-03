As aulas incluem atividades práticas em laboratórios que simulam a rotina de trabalho nas empresas - Senac RJ/Divulgação

Publicado 01/03/2023 11:41 | Atualizado 01/03/2023 12:36

O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional nas áreas de Departamento Pessoal, Tributário e Fiscal nas suas unidades Campo Grande, Botafogo, Bonsucesso, Marechal Floriano e na Faculdade Senac RJ, também no Centro do Rio. São 200 vagas oferecidas por meio da parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), sendo mais de 80 delas concedidas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a quem atenda ao critério de renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa.Os interessados devem se candidatar pelo site https://www.rj.senac.br/capacita-crc-senac . Já para vagas PSG, deverão acessar o portal http://psg.rj.senac.br . Há oportunidade de cursar Formação em Departamento Pessoal, Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais e Rotina de Departamento Fiscal.

A parceria de cooperação técnica entre o Senac RJ e o CRCRJ oferece qualificação a estudantes, contadores e colaboradores de escritórios contábeis registrados no Conselho Regional, bem como a empresários e demais profissionais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado.A turma de Formação em Departamento Pessoal, com início em abril, na unidade Marechal Floriano, será ministrada na modalidade remota, em tempo real.As aulas incluem atividades práticas em laboratórios versáteis que simulam a rotina de trabalho nas empresas. Os alunos irão utilizar o software Alterdata, que é o mais aplicado do mercado, e terão acesso à biblioteca digital com materiais didáticos atualizados, em diversos formatos e mídias. Todos os cursos irão conceder, ao final, um certificado com a chancela do Senac RJ e do CRCRJ.O programa fornece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.Os interessados deverão ser maiores de 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental II, além de noções básicas de informática. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo aos requisitos dos cursos e do PSG. O regulamento está disponível no link de inscrição