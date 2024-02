Rio inicia fevereiro com mais de 6.400 vagas de empregos e estágios - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:51

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia o mês de fevereiro com 6.484 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 2.244 são de estágio e Jovem Aprendiz.



Confira:

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.528 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 540 vagas de emprego formal para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.988 oportunidades.

A região Metropolitana oferece 319 vagas, para diferentes níveis de escolaridade, incluindo 79 posições, como atendente de loja, servente de obras e vendedor interno, para pessoas com deficiência (PcD). A remuneração pode chegar a R$ 5.648.

Ainda na mesma região há oportunidades para motorista de ônibus, fresador, bombeiro hidráulico e cozinheiro de restaurante, nos bairros da Penha, Del Castilho, Vila Isabel e Vila Valqueire, respectivamente, com exigência do Ensino Fundamental. Para quem tem o Ensino Médio, há posições de copeira, manobrista, operador de caixa e atendente de mesa, entre outras.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 15 vagas, nas cidades de Valença, Pinheiral e Volta Redonda, para babá, marceneiro, pintor industrial e soldador, entre outras, com remuneração de R$ 1.412.

Na Região Serrana, todas as 206 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração variando de R$ 1.412 a R$ 2.824. Para quem tem experiência, mas não possui escolaridade, há vagas para motorista de caminhão, eletricista, pintor de obras e serralheiro, todas no bairro de Várzea.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 975 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, incluindo vagas de caráter temporário e estágios, dos quais 555 para trabalhadores em geral, e 420 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversos segmentos profissionais. Há vagas para sushiman, ajudante de confeitaria, arrumadeira, terapeuta ocupacional, porteiro e inspetor (essas duas últimas para PCDs) entre muitas outras oportunidades profissionais.

Entre elas, 30 vagas para os garçons, que ajudam a dar vida aos bares e restaurantes do Rio, em estabelecimentos da Barra da Tijuca, Botafogo e Leblon. As seleções para garçons exigem apenas o ensino fundamental incompleto.



Existem 40 oportunidades para PCDs trabalharem como atendentes do comércio, com disponibilidade em diversos bairros da cidade, como Tijuca, Del Castilho, Campo Grande e com oferta para interessados sem experiência prévia.

Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Administração, Direito, Marketing, Pedagogia, Técnico em Mecânica, Letras e Gastronomia para universitários de distintos períodos



Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 237 vagas, com salários entre R$ 1.450 a R$ 9.250 para diversos cargos, como: Auxiliar de Serviços Gerais, Frentista, Camareira, Auxiliar de Farmácia, Recepcionista, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Vendas, Secretária Comercial, Técnico de Laboratório, Técnico de Rede, Vendedor de autos, Técnico de Enfermagem, Oficial de Manutenção, Técnico de Enfermagem, Recepcionista Bilíngue, Eletricista, Analista de Contratos, Motorista Rodoviário de Carreta, Técnico de Eletromecânica, Faturista Pleno, Consultor de Negócios, Consultor Comercial Externo, Nutricionista, Enfermeiro e Coordenador de Operações.



Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana 647 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (80), Engenharia (66) e Comunicação Social (18). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 99 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 46 no total e também 34 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 89 vagas. Sendo técnico em Administração (15) e Mecânica (12). Há vagas também para técnico em segurança do trabalho, técnico em contabilidade, técnico em informática entre outras.



Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.341 oportunidades de estágio, sendo 753 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa , há 39 vagas para Administração, 10 para Comunicação, 15 para Contabilidade, 15 para Construção Civil, três para Engenharia de Produção, 13 para Direito, 10 para Informática, 12 para Arquitetura e Urbanismo, sete para Mecânica, uma para Saúde, 11 para Serviço Social e duas para Licenciatura.

Em Campos , há 10 vagas para Educação, duas para Informática, três para Direito e uma para Saúde.



Já em Duque de Caxias , há 12 oportunidades para Administração, uma para Marketing, uma para Contabilidade, uma para Direito, oito para Educação, uma para Informática e duas para Esportes.

Já em Macaé , são 17 oportunidades para Administração, duas para Contabilidade, duas para Esportes, duas para Engenharia de Produção, uma para Marketing, uma para Construção Civil, duas para Arquitetura e Urbanismo e três para Turismo.



Em Niterói , são 39 vagas para Administração, três para Informática, 11 para Educação, uma para Gastronomia, duas para Direito, uma para Meio Ambiente, uma para Moda, uma para Nutrição, duas para Produção Mecânica, uma para Psicologia, quatro para Contabilidade e duas para Saúde.

Já em Nova Friburgo , há uma vaga para Administração.

Já em Nova Iguaçu , há 28 oportunidade para Administração, 17 para Educação, quatro para Direito, duas para Contabilidade, cinco para Esportes, uma para Farmácia e uma para Licenciatura.



Em Petrópolis , há oito vagas para administração, uma para Engenharia de Produção, duas para Ciências Contábeis, duas para Direito, uma para Arquitetura e Urbanismo, uma para Turismo, duas para Marketing, uma para Psicologia, duas para Construção Civil e três para Educação.

Já em Resende , há uma oportunidade para Elétrica/Eletrônica, uma para Direito, uma para Produção Mecânica, três para Administração e cinco para Informática.



No Rio de Janeiro , há 130 vagas para Administração, seis para Economia, 14 para Comunicação, 15 para Construção Civil, 24 para Ciências Contábeis, quatro para Design, 62 para Educação, três para Elétrica/Eletrônica, 20 para Informática, 35 para Direito, 10 para Marketing, três para Produção Mecânica, três para Arquitetura e Urbanismo, 18 para Saúde, duas para Licenciatura, uma para Arquivologia, duas para Turismo, 13 para Psicologia, duas para Engenharia de Produção, uma para Biologia, duas para Nutrição, uma para Esportes, uma para Letras, duas para Comércio Exterior, uma para Engenharia Ambiental, cinco para Meio Ambiente e uma para Farmácia.



Em Três Rios , há uma oportunidade para Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 588 vagas. Em Barra Mansa , são 36 oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio e uma para Técnico em Farmácia.

Em Campos , há oito vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e duas para Técnico em Informática.

Já em Duque de Caxias , há 11 oportunidades para Aprendiz, três para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Indústria, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Marketing.

Em Macaé , são 73 vagas de Aprendiz, 30 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Administração e duas para Técnico em Transportes.



Já em Niterói , há 42 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, uma para Técnico em Saúde uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Construção Civil.



Em Nova Friburgo , há uma vaga para Aprendiz.



Já em Nova Iguaçu , há 24 ofertas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Segurança.



Em Petrópolis , há 15 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Administração. Já em Resende , há cinco vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio

No Rio de Janeiro , há 197 vagas para Aprendiz, 25 para Ensino Médio, seis para Técnico em Administração, seis para Técnico em Elétrica/Eletrônica, sete para Técnico em Saúde, quatro para Técnico em Construção Civil e duas para Técnico em Segurança.



Em Três Rios , há três oportunidades para Aprendiz e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 75 vagas. São 37 oportunidades para Jovem Aprendiz e 38 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Administrativo, Limpeza, Telemarketing e Varejo.

Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício e Logística.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Incluir



O Instituto Rede Incluir oferece 80 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiencia.



As vagas em destaques são para: Técnico de Manutenção, Auxiliar em Hidráulica, Auxiliar de Mecânica, Auxiliar de Elétrica, Encarregado de Frente De Loja, Encarregado de Perecíveis, Ajudante de Cozinha, Operador de Caixa, Ajudante de Açougue, Operador de Loja - Mercearia e Estoque, Operador de Perecíveis, Operador de Prevenção De Perdas, Operador de Estacionamento, Operador de Empilhadeira, Manobrista, Auxiliar de Logística, Motorista de Bitrem, Motorista de Distribuição, Motorista de Van, Motorista, Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar de Serviços Gerais, Maqueiro, Enfermeiro e Técnico em Enfermagem.

Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o email, recrutamento@redeincluir.com.br

Gerando Vidas

A Comunidade Gerando Vidas oferece 419 oportunidades. As vagas efetivas em destaque são para: Auxiliar Serviços Gerais, Assistente Administrativo, Fiscal de Loja, Conferente, Atendente, Operadora de Caixa, Auxiliar de Cozinha, entre outros.



Os interessados devem se inscrever no site, https://comunidadegerandovidas.com.br/

Petrobras



A Petrobras estendeu, até a próxima quarta-feira (7), o prazo de inscrições para o programa de estágio. São mais de 180 vagas para diversas áreas, além de cadastro de reserva.



O processo seletivo contempla estudantes dos cursos superiores das seguintes áreas: administração, análise e desenvolvimento de sistemas, análise de dados, biologia, ciências contábeis, direito, economia, engenharias diversas, geofísica, geologia, jornalismo, marketing, oceanografia, psicologia, publicidade e propaganda, química e tecnologia da informação.

Há possibilidade de trabalho híbrido, com atividades em home-office e nas dependências da empresa. A carga horária é de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Os estudantes interessados devem se inscrever no site https://estagiopetrobras.ves.jobs/

Kb Comunicação

A KB Comunicação, Assessoria de Imprensa localizada na Barra da Tijuca, está com duas oportunidades de emprego. Uma vaga para jornalista e uma para estagiário de jornalismo.

Para participar do processo seletivo é necessário saber trabalhar em equipe, ser proativo e ter bom português. O regime de trabalho é híbrido: segunda, quarta e quinta presencial e terça e sexta home office.