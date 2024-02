Veiga de Almeida promove workshops gratuitos sobre impacto positivo da IA nas carreiras - Reprodução

Veiga de Almeida promove workshops gratuitos sobre impacto positivo da IA nas carreiras Reprodução

Publicado 05/02/2024 15:19 | Atualizado 05/02/2024 15:27

Rio - Quem ainda tem dúvidas sobre como se apoderar da Inteligência Artificial (IA) em favor da sua carreira terá entre os dias 5 e 7 de fevereiro para eliminar todas as suas questões. Especialistas da Universidade Veiga de Almeida (UVA) ministrarão mais de 50 palestras gratuitas, nas quais mostrarão os benefícios da ferramenta para diversas carreiras, como os profissionais podem impulsionar soluções inovadoras em favor das suas atividades e ainda como irão aprimorar habilidades pessoais por meio desta tecnologia que está revolucionando o mundo. Sem contar que, sendo em uma universidade, os seminários são uma ótima oportunidade para fazer networking.

As palestras são gratuitas e os participantes receberão certificado para agregar ao currículo. Os encontros acontecerão de forma online e também presencial nos quatro campi da UVA no Rio de Janeiro – Barra, Botafogo, Cabo Frio e Tijuca. Os interessados podem fazer as inscrições aqui e é imprescindível fazê-las, pois as vagas são limitadas.

“Criamos este ciclo especializadíssimo de palestras porque é o assunto do momento. Até em Davos, onde aconteceu recentemente o Fórum Econômico Mundial, a IA foi um dos assuntos que mais movimentaram as plateias. É imprescindível preparar os jovens e futuros profissionais para que eles tomem posse desta ferramenta da melhor forma possível”, afirmou o diretor de Comunicação e Marketing da UVA, Davino Pontual.

As palestras abordarão a realidade da IA em mais de 50 carreiras, indo desde Ciências Biológicas a Artes, passando ainda por Engenharia de Produção, Línguas, Literatura, Ciências Contábeis, Medicina, entre outras.