Droga Raia oferece oportunidades de emprego em vários municípios fluminenses - Divulgação

Publicado 06/02/2024 11:10

A Droga Raia está com 160 oportunidades de emprego disponíveis para o Estado. São 100 vagas de farmacêutico. Não é preciso ter experiência prévia. Basta ter mais de 18 anos, ensino superior completo em farmácia, CRF ativo no estado e gosto para trabalhar com o público.

Outros 60 postos de atendente estão abertos em todo o estado. Também não é necessária experiência prévia, apenas ensino médio completo e ter mais de 18 anos.

Entre os benefícios oferecidos pela Droga Raia estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.

As vagas são para as cidades de Angra dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Itaperuna, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Saquarema, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Três Rios e Volta Redonda.