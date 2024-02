Rio inicia semana com mais de 12 mil vagas de empregos e estágios - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Rio inicia semana com mais de 12 mil vagas de empregos e estágiosMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 26/02/2024 18:32

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com ao menos 12.491 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das posições oferecidas, ao menos 7.360 vagas são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

Mutirão Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, vai promover, a partir da próxima quarta-feira (28), o 2º Mega Feirão de Empregos, desta vezna cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante o evento, que terá duração de três dias, serão oferecidas cerca de 4 mil vagas de emprego com carteira assinada, além de serviços como cadastro para pessoas com deficiência, ofertas de estágios, emissão ou agendamentos de 1ª e 2ª vias do RG, isenção para 2ª via de RG, certidão de nascimento e óbito, expedição de carteira de trabalho e habilitação para casamento, além de ter acesso a vários serviços de beleza. O evento acontecerá na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, das 9h às 15h. As senhas serão distribuídas a partir das 8h.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, anunciou nesta segunda-feira (26), cerca de 849 postos de trabalho na cidade. Sendo que, desse total, 28 são vagas para a construção civil direcionadas a pessoas com deficiência: cinco são para ajudante de obras, 18 para para servente de obras e outras cinco para pedreiro.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo estagiários. No total, são 418 vagas para trabalhadores em geral e 403 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para confeiteiro, terapeuta ocupacional, operador de crédito, torneiro mecânico, auxiliar de limpeza, entre muitas outras oportunidades profissionais.

Nesta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em gastronomia e administração para universitários de distintos períodos.

Os candidatos podem se inscrever de forma online. Basta se habilitar às oportunidades disponíveis, no seguinte link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Importante destacar que não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.239 vagas abertas, sendo 772 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 155 vagas divididas entre as áreas de Engenharia de produção (2), Administração (51), Informática (12), Direito (15), Marketing (1), Arquitetura e Urbanismo (12), Mecânica (7), Serviço Social (16) Comunicação (10) Contabilidade (11), Construção Civil (15) Saúde (1) e Licenciatura (2).

Em Campos há 39 oportunidades para as áreas de Serviço Social (1), Educação (18), Farmácia (2), Administração (2), Direito (2), Nutrição (1), Saúde (2), Licenciatura (9) e Contabilidade (2).

Em Duque de Caxias há 8 vagas para Educação (2), Administração (5) e Informática (1).

Em Macaé tem 42 vagas para Engenharia de Produção (1), Esportes (3), Administração (25), Marketing (2), Nutrição (1) Saúde (3), Turismo (3) Construção Civil (1) e Contabilidade (3).

Já em Niterói tem 71 oportunidades divididas entre Gastronomia (1) Educação (27), Administração (33), Informática (2), Direito (1), Marketing (1) Meio Ambiente (1), Produção Mecânica (3) e Psicologia (2). Nova Friburgo tem 6 vagas para os setores de Administração (4), Marketing (1) e Educação (1).

Nova Iguaçu tem 22 oportunidades para as áreas de Educação (6), Design de Interiores (1), Administração (8), Direito (2), Marketing (2), Licenciatura (1) e Contabilidade (2).

Em Petrópolis tem 16 vagas para áreas de Educação (3), Elétrica/Eletrônica (1), Administração (10), Direito (1), e Contabilidade (1). Já para Resende são três oportunidades para Comunicação (1), Informática (1) e Construção Civil (1).

O Rio de Janeiro 413 vagas para Economia (6), Gastronomia (2), Arquivologia (5), Engenharia de produção (2), Engenharia Ambiental (1), Educação (59), Elétrica/Eletrônica (6), Esportes (2), Administração (149), Informática (26), Direito (42), Arquitetura e Urbanismo (8), Letras (1), Marketing (11), Meio Ambiente (4), Nutrição (3), Produção Mecânica (1), Psicologia (4), Saúde (22), Turismo/Lazer (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (12), Construção Civil (15), Licenciatura (1), Contabilidade (24) e Design (4).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 467 vagas. Em Barra Mansa, são 19 oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio, uma para Técnico em Farmácia, uma Técnico em Mecânica e uma Técnico em Administração.

Em Campos, há apenas uma vaga para Ensino Médio. Em Duque de Caxias, são 12 vagas para Aprendiz, cinco para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Construção Civil.

Em Macaé, são 70 vagas de Aprendiz, 18 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Administração.

Em Niterói, são 42 oportunidades para Aprendiz, 8 para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil e duas para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, há apenas uma vaga para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para Técnico em Marketing e duas vagas para Técnico em Comunicação. Já em Nova Iguaçu, há 11 ofertas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Saúde.

Em Petrópolis, há 12 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma vaga para e Técnico em Elétrica/Eletrônica. Já em Resende há 14 vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 149 vagas para Aprendiz, 30 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Construção Civil, quatro para Técnico em Elétrica-Eletrônica, quatro para Técnico em Administração, duas para Técnico em Indústria e cinco uma para Técnico em Saúde.

Em Três Rios são dois vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio. Em Teresópolis há apenas uma vaga para Aprendiz.

Mutirão MetrôRio

O Centro de Integração Empresa (Ciee) também realiza nesta terça e quarta-feira, 27 e 28, um mutirão de atendimento na estação Carioca do MetrôRio. São oferecidas 6 mil vagas de estágio e aprendizagem para jovens estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade. As oportunidades também serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

O atendimento é realizado das 7h às 16h, e faz parte do programa "CIEE em Movimento", que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira.

Há oportunidades em todos os municípios do estado do Rio. Os cursos de graduação que concentram o maior número de vagas de estágio são administração, pedagogia, contabilidade, marketing, direito, construção civil, tecnologia da informação, jornalismo e educação física.

Para jovem aprendiz, os setores com oportunidades são: administrativo, logístico, operador de telemarketing e auxiliar de produção. Podem participar jovens a partir dos 14 anos, que estejam estudando ou já tenham concluído o ensino médio.



As inscrições poderão ser feitas no estande do CIEE montado na estação. O estudante deve levar apenas um documento com foto para completar o cadastro. Se preferir, já pode baixar o app do CIEE no caminho, entrar no portal da instituição e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas disponíveis e concorrer a uma oportunidade.

Divino Fogão

O Divino Fogão, rede conhecida pela culinária da fazenda, está com 50 vagas abertas no Rio de Janeiro. Os cargos vão desde gerência a oficial de cozinha, passando por carreiras como coordenação, caixa, cozinheiro e ajudante de cozinha.

Os interessados devem ter experiência na área escolhida, disponibilidade de horário e enviar o currículo para o e-mail: curriculo@divinofogao.com.br

Grupo Águas do Brasil

O Grupo Águas do Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2024. São 60 vagas para todas as cidades onde o grupo atua no estado do Rio. Os interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, 1º, na página "Trabalhe Conosco", do site

O programa tem como objetivo capacitar estudantes, facilitando a entrada no mercado de trabalho, e ocorre em parceria com instituições formadoras (CIEE ou rede Cidadã) por meio de cursos profissionalizantes.

Para participar é necessário ter entre 16 e 21 anos, Ensino Médio completo ou em andamento e documentos obrigatórios como: currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, PIS, título de eleitor, certificado de reservista (apenas para homens), CTPS, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de vacinação Antitetânica, Covid-19 e Hepatite B.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 61 vagas. São 25 oportunidades para Jovem Aprendiz e 36 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de construção civil, restaurante e automóveis.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site Para estágio, há oportunidades no ramo alimentício e de atendimento ao público.Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Luandre

A agência Luandre tem 232 vagas abertas no RJ, com salários que vão de R$ 1.400,00 até R$ 9.250,00 com destaque para os cargos de Técnico de Manutenção, Bombeiro Hidráulico, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Auxiliar de Rouparia, Auxiliar de Logística, Recepcionista Bilíngue, Líder de Implantação, Auxiliar de Operações Logísticas, Frentista, Enfermeiro Supervisor Noturno, Nutricionista Júnior, Técnico de Gesso, Nutricionista, Consultor de Vendas, Copeira (o), Agente de Atendimento, Operador Logístico, Consultor de Vendas, Auxiliar de Farmácia, Faturista Pleno, Consultor de Negócios, Auxiliar de Vendas.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/