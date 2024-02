Pacto pela Juventude já beneficiou mais de 1.240 jovens de favelas cariocas - Átila Reis Alves de Carvalho/Divulgação

Publicado 27/02/2024 14:26

Já estão abertas as inscrições para 600 vagas do projeto Pacto pela Juventude, programa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) com foco na qualificação de jovens de 15 a 29 anos em participação social e liderança comunitária. O projeto oferece auxílio financeiro de R$ 400 para que, durante seis meses, moradores das regiões contempladas sejam orientados em como impactar positivamente suas realidades e multiplicar conhecimentos.

Desde que foi lançado, em julho de 2022, o Pacto pela Juventude já realizou mais de 500 ações territoriais e beneficiou mais de 1.240 jovens cariocas de favelas como Rocinha, Cidade de Deus, Vidigal, Complexo do Alemão, Maré, Jacarezinho, Nova Holanda, São Carlos, Caju, Providência e muitas outras.

O Pacto pela Juventude é um projeto desenvolvido em três diferentes etapas. Na primeira, são realizadas as oficinas formativas e ações de multiplicação de conhecimentos. Em seguida, os jovens vão a campo para conhecer a realidade das favelas onde moram para as pesquisas territoriais. Por último, o projeto final e o plano de trabalho são desenvolvidos pelos alunos que pensam em estratégias práticas para amenizar ou solucionar problemas corriqueiros ou questões de cunho social relacionadas às trilhas formativas propostas.

Vagas e seleção

A seleção priorizará jovens do banco de oportunidades do projeto que atendam, pelo menos, a um dos seguintes critérios: que não trabalham e não estudam; negros; membros de famílias com renda mensal de até três salários mínimos; membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); mães; egressos do sistema socioeducativo; e egressos do sistema prisional.