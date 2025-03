Todas as vagas são para atuar no Centro do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 26/03/2025 07:33





Rio - A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com 35 novas oportunidades de emprego para início imediato no Rio de Janeiro. Com possibilidade de atuação offshore, os cargos disponíveis abrangem uma ampla faixa de escolaridade, desde o ensino médio até o ensino superior. Pessoas com deficiência (PcDs) também podem se candidatar e participar do processo seletivo Entre as vagas estão: Marinheira (o) de Convés, Marinheira (o) de Máquinas, Mestre de Cabotagem – Guindaste, Operadora (r) de Convés, Pilota (o) de ROV, Segunda (o) Oficial de Máquinas e Segunda (o) Oficial de Náutica – DPO.

Para obter mais detalhes sobre os pré-requisitos e efetuar a candidatura, os interessados devem acessar o site. Além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e Gympass.



Cargos



- Marinheira (o) de Convés (6)

- Marinheira (o) de Máquinas (3)

- Mestre de Cabotagem – Guindaste (1)

- Operadora (r) de Convés (6)

- Pilota (o) de ROV (8)

- Segunda (o) Oficial de Máquinas (9)

- Segunda (o) Oficial de Náutica – DPO (2)