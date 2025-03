Cursos do Senac são gratuitos e presenciais - Senac/Divulgação

Cursos do Senac são gratuitos e presenciais Senac/Divulgação

Publicado 26/03/2025 08:47

Rio - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o governo federal estão com inscrições abertas para 1.830 vagas em cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional em todo o país.

As oportunidades fazem parte de parcerias do Senac com o Ministério do Turismo (MTur) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que visam impulsionar o desenvolvimento em diversos setores da economia, oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento profissional.



A parceria com o MTur oferece 1.630 vagas em cursos nas áreas de Turismo; Hospitalidade e Lazer; Desenvolvimento Educacional e Social; e Produção Alimentícia.





As inscrições para esses cursos podem ser realizadas até o dia 27 de março, através do formulário disponível no link:



Oportunidades para pessoas negras com renda de até dois salários-mínimos



Outra parceria do Senac é com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - em colaboração com o programa Raízes Comex -, que oferece 200 vagas para os cursos de "Assistente de Serviços de Comércio Exterior" e "Técnico em Comércio Exterior". Há vagas em quase todos os estados, incluindo Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará ,Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.As inscrições para esses cursos podem ser realizadas até o dia 27 de março, através do formulário disponível no link: Formulário de Inscrição - Parceria MTur Outra parceria do Senac é com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - em colaboração com o programa Raízes Comex -, que oferece 200 vagas para os cursos de "Assistente de Serviços de Comércio Exterior" e "Técnico em Comércio Exterior".