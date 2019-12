RIO SERÁ UMA CIDADE SUSTENTÁVEL?

A concentração da população mundial nas cidades e o crescente impacto no meio ambiente desperta a necessidade de governos estabelecerem medidas sustentáveis para melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Esse seria o caso do município do Rio de Janeiro, que concentra 40% da população do estado, enquanto cerca 70% está na região metropolitana.

Cidades Sustentáveis são as que implementam políticas públicas que respeitam e preservam o meio ambiente. No Brasil existem cidades que já adotam práticas sustentáveis, embora não haja uma 100% sustentável. Curitiba é considerada a mais sustentável da América Latina. Uma pesquisa realizada pelo "Green City Index", realizado pela Siemens com o Economist Inteligence Unit considera oito pontos de sustentabilidade em cada cidade. As categorias são: energia e emissões de CO2, opções de transporte, água, gestão de resíduos, qualidade do ar, saneamento, construções verdes e governança ambiental global. Das cidades avaliadas na América Latina, Curitiba foi a única com pontuação acima da média.

A cidade do Rio de Janeiro, na avaliação de 2014, se destacava pela energia limpa e políticas sustentáveis, tendo um desempenho mediano na maioria das categorias. Saneamento, qualidade do ar e transporte, por exemplo, tiveram pontuação acima da média, mas em relação à água ficou abaixo. No entanto, fazendo uma análise mais profunda verificamos que num curto período o Rio, ao invés de melhorar seu desempenho, perdeu a qualidade.

A emissão de gases poluentes aumentou apesar do VLT, Metrô e BRT. Mal planejamento ou falta de recursos causam grandes prejuízos, a exemplos da Avenida Brasil e Niemeyer. No quesito destino do lixo, a Comlurb perde eficiência. Se avaliasse também eficiência do planejamento urbano, investimentos em educação e programas de desenvolvimento sustentável, uso racional da água, programas para melhoria da saúde da população, em que posição você colocaria nossa cidade?