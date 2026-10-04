Segundo o órgão, até as 9h foram três inquéritos policiais instaurados e lavrados seis termos circunstanciados de ocorrência para apuração da prática de crimes eleitorais. Os principais crimes investigados são o de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, que é, em geral, a compra de votos.
Os delitos foram registrados em Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Distrito Federal, Paraíba, Bahia e Minas Gerais. 28 pessoas foram detidas até o momento. A PF também apreendeu R$ 57.379,00 em bens e valores, sendo que desse valor, R$ 34.228,00 era dinheiro em espécie.
Os valores apreendidos e pessoas detidas podem variar até o final do dia.
Voto em trânsito: saiba como consultar o seu local de votação
É possível votar em trânsito em cidades distintas nos dois turnos. O retorno para o local de votação original após a eleição ocorre de forma automática.
A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do site do Autoatendimento eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.
- No site, é necessário clicar em “Onde Votar”, menu “Consultas”, preencher os dados solicitados e inserir o código de autenticação do e-Título;
- Pelo aplicativo, basta fazer login, por meio da biometria e, então, escolher a aba “Onde votar”.
O eleitor que indicar uma cidade do mesmo estado do seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa, ou seja, deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.