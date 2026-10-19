Considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 51,1%, ante 48,9% de Lula - Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 51,1%, ante 48,9% de LulaWilton Junior / Estadão Conteúdo

Publicado 19/10/2026 08:59





A vantagem do candidato do PL é de 2,2 pontos porcentuais (eram 5,4 pontos no levantamento anterior). Os que pretendem votar em branco ou nulo ou não sabem somam 2,6%.



Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 51,1%, ante 48,9% de Lula. A margem de erro do levantamento é de um ponto porcentual para mais ou para menos - o que não configura empate técnico, mas vantagem de Flávio.



No levantamento divulgado na véspera do primeiro turno, no dia 3 de outubro, o presidente aparecia com 50,1% dos votos válidos (47,6% dos totais) e o senador somava 49,9% (47,4% dos totais). No resultado do primeiro turno, Flávio ficou 1,87 ponto porcentual à frente de Lula: 47,03% a 45,16% dos votos válidos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 49,8% das intenções de voto totais para o segundo turno da eleição presidencial, contra 47,6% do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta segunda-feira (19). No levantamento divulgado no dia 8, Lula aparecia com 45,7% dos votos totais e Flávio com 51,1%. Flávio caiu 1,3 ponto porcentual e Lula subiu 1,9.A vantagem do candidato do PL é de 2,2 pontos porcentuais (eram 5,4 pontos no levantamento anterior). Os que pretendem votar em branco ou nulo ou não sabem somam 2,6%.Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 51,1%, ante 48,9% de Lula. A margem de erro do levantamento é de um ponto porcentual para mais ou para menos - o que não configura empate técnico, mas vantagem de Flávio.No levantamento divulgado na véspera do primeiro turno, no dia 3 de outubro, o presidente aparecia com 50,1% dos votos válidos (47,6% dos totais) e o senador somava 49,9% (47,4% dos totais). No resultado do primeiro turno, Flávio ficou 1,87 ponto porcentual à frente de Lula: 47,03% a 45,16% dos votos válidos.

Onde cada candidato se sai melhor

Flávio tem mais apoio entre os homens, com 61,7%, contra 35% de Lula. Já o presidente tem vantagem entre as mulheres: com 58,9%, ante 39,2% do senador.



Flávio também está à frente em quatro regiões. Suas maiores vantagens estão no Sul, onde tem 59,5%, contra 36,1% de Lula, e no Centro-Oeste, com 56,5%, ante 41%.



No Sudeste, o senador tem 55,4% e o presidente, 42,4%. No Norte, a diferença é menor: 49,4% a 47,2%. Lula se sai melhor no Nordeste, onde registra 62,8%, contra 35,3% de Flávio.



Entre os evangélicos, Flávio tem 69,7%, ante 26,3% de Lula. Entre os católicos, os dois têm índices próximos, mas o petista possui vantagem: 51,7% para o presidente e 46,3% para o senador.



Metodologia



A pesquisa ouviu 4.998 respondentes on-line entre 13 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de um ponto porcentual. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02418/2026.



Parte do período de coleta das respostas aconteceu após a aprovação, pelo Senado Federal, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que colocou fim à escala de trabalho 6 x 1, na última quarta-feira (14).