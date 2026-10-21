Lula e Flávio Bolsonaro disputam votos no Nordeste nos últimos dias antes do segundo turno - Neemias Gonzaga / Reginaldo Pimenta

Lula e Flávio Bolsonaro disputam votos no Nordeste nos últimos dias antes do segundo turnoNeemias Gonzaga / Reginaldo Pimenta

Publicado 21/10/2026 11:44

As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) combinam visitas dos presidenciáveis com mobilizações conduzidas por aliados para disputar votos no Nordeste nos últimos dias antes do segundo turno, marcado para domingo (25). Parlamentares, governadores e coordenadores locais mantêm uma programação de caminhadas, encontros e atos públicos mesmo quando os candidatos cumprem compromissos em outras regiões.