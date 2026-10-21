Lula e Flávio Bolsonaro disputam votos no Nordeste nos últimos dias antes do segundo turnoNeemias Gonzaga / Reginaldo Pimenta
Nesta quarta-feira (21), a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) tem ato em Salvador, no Samba da Democracia. A passagem pela capital baiana dá continuidade à atuação da parlamentar na campanha de Lula no Nordeste.
Erika participou de mobilização em Fortaleza na segunda-feira (19) ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do prefeito Evandro Leitão (PT) e de lideranças locais. Na terça-feira (20), esteve em João Pessoa. A deputada explica que o giro busca "organizar, fortalecer e animar a nossa militância".
No campo de Flávio, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também percorre o solo nordestino. No último sábado (17), participou do ato com o presidenciável em Salvador e deixou a mobilização antes do encerramento para seguir a Teresina, no Piauí, onde comandou outra edição do Bloquinho do 22 naquela noite. Na terça-feira, o parlamentar participou de ato em Aracaju, Sergipe.
Salvador tem previsão de uma nova edição do Bloquinho do 22 no próximo sábado (24), véspera da eleição, e deve contar com a presença da deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL).
No Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho (PL) convocou apoiadores para uma mobilização nesta quarta-feira, em Natal.
O Ceará concentra uma sequência de compromissos dos dois campos. Flávio tem ato anunciado nesta quarta-feira, às 19h, em Fortaleza. Na quinta, apoiadores de Lula realizam o Viradão do Lula, convocado pelo vereador e deputado estadual eleito Gabriel Biologia (PSOL) Na próxima sexta (23), o mesmo espaço receberá um Bloquinho do 22, com Nikolas e o deputado federal André Fernandes (PL-CE).
A base de Lula também prevê uma atividade de encerramento no próximo sábado, em Fortaleza, conduzida por Elmano e Evandro. No Recife, a campanha de Flávio anunciou caminhada com Nikolas para esta quinta-feira.
As mobilizações dos aliados se somam às agendas pessoais dos candidatos. Lula passou por São Luís nesta terça-feira e participou de caminhada entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Nesta quarta-feira, faz caminhada em Belo Horizonte. Flávio divide a agenda desta quarta entre São Paulo e Fortaleza.
No primeiro turno, Lula recebeu 21.494.584 votos no Nordeste, equivalentes a 63,77% dos válidos, contra 10.398.973 de Flávio, ou 30,85%. A vantagem foi de 11.095.611 votos, segundo dados do TSE. A região reúne 43.529.845 eleitores aptos a votar, correspondentes a 27,42% do eleitorado brasileiro.
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