Considerando as intenções de votos totais, Flávio Bolsonaro tem 45%, contra 44% de Lula - Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Considerando as intenções de votos totais, Flávio Bolsonaro tem 45%, contra 44% de LulaWilton Junior / Estadão Conteúdo

Publicado 21/10/2026 11:16

pesquisa Quaest para o segundo turno divulgada nesta quarta-feira (21) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de votos totais, contra 44% do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.





Comparando com a última pesquisa, divulgada em 14 de outubro, Flávio oscilou um ponto para baixo, já que antes estava com 46% das intenções de voto totais para o segundo turno. Lula se manteve com os mesmos 44% da última semana.



A vantagem em favor do senador passou de dois pontos porcentuais para um. Com isso, a distância entre os candidatos diminuiu a quatro dias para o segundo turno, que acontece no dia 25 de outubro.



Ainda conforme o levantamento, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, mesmo porcentual da última semana. Outros 2% se disseram indecisos, ante a 1% da última semana. LEIA MAIS: Real Time Big Data: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48% Comparando com a última pesquisa, divulgada em 14 de outubro, Flávio oscilou um ponto para baixo, já que antes estava com 46% das intenções de voto totais para o segundo turno. Lula se manteve com os mesmos 44% da última semana.A vantagem em favor do senador passou de dois pontos porcentuais para um. Com isso, a distância entre os candidatos diminuiu a quatro dias para o segundo turno, que acontece no dia 25 de outubro.Ainda conforme o levantamento, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, mesmo porcentual da última semana. Outros 2% se disseram indecisos, ante a 1% da última semana.

Espontânea

A pesquisa aponta que Flávio e Lula estão em empate numérico na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. Ambos aparecem com 40%.



A última pesquisa do instituto mostrava o senador com 43% dos votos na pesquisa espontânea. Já o presidente Lula tinha 42%.



A pesquisa divulgada nesta quarta-feira ainda mostra que, no levantamento espontâneo, 6% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar (era 8% na última semana), enquanto os que se dizem indecisos somam passou de 7% para 14% na modalidade.

Rejeição

O levantamento mostra que o Flávio é rejeitado por 52% dos eleitores e o Lula, por 47%. Na comparação com a pesquisa da semana passada, divulgada em 14 de outubro, a rejeição ao atual presidente caiu seis pontos porcentuais - era de 53%. Já a rejeição ao nome do senador oscilou dois pontos para baixo, no limite da margem de erro - era de 54%.

Medo

A pesquisa também mostra que o medo do retorno da família Bolsonaro ao poder entre os eleitores superou pela primeira vez o temor de mais um mandato de Lula desde agosto. Conforme o levantamento, 44% responderam temer mais a eleição de Flávio Bolsonaro, enquanto 42% temem mais a vitória de Lula. Na última pesquisa do instituto, 43% responderam que temiam mais a volta dos Bolsonaro, mesmo porcentual que disse temer mais a reeleição de Lula.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira foi a primeira desde o dia 14 de agosto que mostrou o temor do retorno da família Bolsonaro numericamente à frente do medo de uma reeleição do atual presidente. Na oportunidade, 45% disseram temer mais a eleição de Flávio, contra 41% que temiam a reeleição de Lula.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo (18) No recorte entre eleitores que são beneficiários do programa Bolsa Família, 63% disseram temer o retorno da família Bolsonaro, ante 58% na pesquisa da semana passada. Neste grupo, 23% respondeu que teme mais a permanência de Lula no poder, ante 29% no levantamento anterior, de 14 de outubro.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.