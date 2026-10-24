Flavio Bolsonaro concede entrevista à GloboNews após último debate antes do segundo turno - Reprodução/TV Globo

Flavio Bolsonaro concede entrevista à GloboNews após último debate antes do segundo turnoReprodução/TV Globo

Publicado 24/10/2026 01:20 | Atualizado 24/10/2026 01:20

Às vésperas do segundo turno das Eleições 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) classificou o último debate com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como "muito saudável". Em entrevista à GloboNews, no fim da noite de sexta-feira (23), o candidato também falou sobre os desmatamentos da Amazônia e a atuação de órgãos como ICMBio e Ibama.

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"O debate foi, eu acho, que muito saudável. Todos puderam ver a diferença entre as propostas do futuro e as propostas do passado com eles. O Brasil do futuro não vai ser o passado. É assim que eu vou governar, olhando para frente. E se tiver políticas públicas que são boas, que não são propriamente de origem do nosso lado, e foram do lado de lá, não tem problema nenhum. Eu vou fazer sempre o que for melhor para você, cidadão brasileiro", disse.



Questionado sobre os desmatamentos, Flávio afirmou que acabará com as retiradas ilegais de árvores da Amazônia caso for eleito.



"Está no meu programa de governo zerar o desmatamento ilegal até o ano de 2029. E eu vou me comprometer com isso, porque essa questão às vezes é muito mais criminal do que ambiental. E as Forças Armadas vão trabalhar no combate aos crimes na Amazônia. Por exemplo, aeronáutica vai ser reequipada, vai ser aparelhada com tecnologia, para fazer sobrevoos para fiscalizar. As polícias vão ser acionadas para prender aquelas pessoas que estão fazendo desmatamento ilegal. É assim que eu vou combater a impunidade nesse setor", afirmou.



Sobre a atuação de órgãos como o ICMBio e o Ibama, o senador falou: "São órgãos que hoje tem muitas travas que são ideológicas e eles vão ser órgãos que vão respeitar a lei. Eles são responsáveis, só que infelizmente não estão sendo efetivos. Então, obviamente que eu vou buscar que esses órgãos ambientais não fiquem, por questões ideológicas, travando".



Os candidatos foram convidados para participar de uma entrevista coletiva com jornalistas após o debate, mas ambos decidiram não falar com a imprensa e deixaram os Estúdios Globo quando o encontro chegou ao fim.

Último debate

No último debate antes do segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro falaram sobre temas como infraestrutura, endividamento da população, valor do salário mínimo, reajustes de aposentadoria, saneamento básico, Sistema Único de Saúde (SUS), educação e mais. Durante o encontro, os candidatos trocaram acusações sobre políticas sociais, dívida pública, suspeitas de corrupção, relações com empresários e com organizações criminosas.

Nas considerações finais, Lula pediu votos para o segundo turno e defendeu sua trajetória política, afirmando que o eleitor deveria escolher entre a continuidade de seu projeto e o retorno de um grupo que, segundo ele, ameaça a democracia. Flávio prometeu combater as milícias e melhorar a segurança pública. “Eu quero que você volte a ter tranquilidade”, afirmou o senador, que também prometeu recuperar o poder de compra da população e pediu votos para sua candidatura.

Segundo turno

Neste domingo (25), os eleitores brasileiros vão às urnas para definir o próximo presidente do Brasil. Após um primeiro turno acirrado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) voltam a se enfrentar nas urnas.