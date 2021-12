Dedé é ídolo da torcida do Vasco - Divulgação

Publicado 14/12/2021 16:56

Rio - Sem atuar desde 2019, o zagueiro Dedé poderá voltar aos gramados em 2022. O jogador, de 33 anos, vem realizando treinos no Volta Redonda e deverá receber uma oferta para disputar o Campeonato Carioca do ano que vem pela equipe do Vale do Aço. As informações são do portal "globoesporte.com".

Dedé se profissionalizou pelo Volta Redonda, clube que defendeu antes do Vasco. No Cruzmaltino, o zagueiro se tornou conhecido em todo Brasil, sendo um dos melhores da posição. Em São Januário, Dedé foi campeão da Copa do Brasil de 2011.

Em 2013, o zagueiro acertou com o Cruzeiro, clube em que viveu suas maiores glórias como jogador. Na Raposa, Dedé foi bicampeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. A sua última temporada não foi boa e o defensor não conseguiu evitar o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B.