Velório de Pelé acontece na Vila BelmiroAFP

Publicado 02/01/2023 12:37

Santos - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marcou presença no velório de Pelé na manhã desta segunda-feira (2) , na Vila Belmiro. Em conversa com os jornalistas, ele exaltou a importância do Rei do Futebol.