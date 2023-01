Klopp - AFP

KloppAFP

Publicado 21/01/2023 14:41

Apesar do empate sem gols do Liverpool com o Chelsea, o jogo deste sábado foi especial para Jürgen Klopp. Isso porque o alemão alcançou a marca de mil jogos como treinador.

"É um número louco incrível, honestamente. A barba agora está realmente grisalha. Não era assim quando cheguei aqui. Não tenho certeza sei se é por causa da idade ou por causa do Liverpool (risos), mas tudo bem. Fiz o trabalho que amo pelos clubes que amo. Eu sou abençoado com isso, 100%, é o que sinto", disse o técnico de 55 anos, na coletiva de sexta-feira.

Klopp iniciou a carreira no Mainz, da Alemanha, onde trabalhou durante as temporadas 2001/02 e 2007/08. Posteriormente, se transferiu para o Borussia Dortmund, clube em que ganhou projeção no cenário internacional. Por lá, ele ficou durante as temporadas 2008/09 e 2014/15.

Em 2015, Klopp chegou ao Liverpool. Dentre os troféus conquistados ao longo da carreira, vale lembrar os seguintes:

- Campeonato Alemão (2010/11 e 2011/12)*

- Copa da Alemanha (2011/12)*

- Liga dos Campeões (2018/19)**

- Mundial de Clubes da Fifa (2019)**

- Supercopa da UEFA (2019)**

- Campeonato Inglês (2019/20)**

- Copa da Inglaterra (2021/22)**

- Copa da Liga Inglesa (2021/22)**

- Supercopa Inglesa (2022)**

*Títulos conquistados com o Borussia Dortmund.

**Títulos conquistados com o Liverpool.