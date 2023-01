Malcom - Reprodução

Publicado 28/01/2023 16:08

De acordo com o treinador do Zenit, Sergei Semak, o Paris Saint-Germain estaria interessado em contratar o atacante brasileiro Malcom. Em entrevista coletiva, Semak afirmou que, apesar do interesse, o PSG ainda não apresentou uma proposta oficial para o jogador.

"Ainda não recebemos qualquer proposta pelo Malcom, mas é verdade que há interesse do PSG. Já falei com ele e estamos esperando receber uma proposta formal. Se isso acontecer, vamos avaliar" declarou o técnico.

O jogador de 25 anos, ex-Corinthians, tem se destacado na atual temporada do futebol russo, com 15 gols e quatro assistências em 24 partidas. Além disso, ele é um dos destaques da seleção brasileira campeã olímpica em 2021. O vínculo de Malcom com o Zenit vai até junho de 2027, depois de ter renovado o contrato em julho do ano passado.

A possível contratação de Malcom vem após a saída do atacante Pablo Sarabia para o Wolverhampton. O jogador chegaria para reforçar o elenco do PSG e dar mais profundidade nas opções ofensivas para o treinador Christophe Galtier.