Pedri completou 100 jogos com a camisa do Barcelona aos 20 anos de idade - FC Barcelona/Divulgação

Publicado 28/01/2023 14:58

Na tarde deste sábado (28), o Barcelona visitou o Girona no Estádio Montivili, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, e saiu de campo com uma importante e suada vitória por 1 a 0. Tudo graças ao gol marcado pelo meia Pedri, justamente na partida em que ele completou 100 jogos com a camisa do clube catalão.

Com este resultado, os visitantes ampliam sua invencibilidade no torneio e seguem na liderança da competição, com 47 pontos, com seis a mais do que o Real Madrid, segundo colocado. Já o Girona, com este resultado, cai para a 11ª posição, com 22 pontos. Além da vitória, o jogo marcou também a estreia do novo uniforme do Barcelona, inspirado nas cores da Catalunha e na braçadeira de capitão do time.

No primeiro tempo, o placar permaneceu inalterado, com poucas oportunidades de gol para ambos os times. Já na etapa complementar, Pedri, aos 15 minutos, marcou o gol da vitória após uma bela jogada construída pelo time. A partida também foi marcada pela preocupante substituição do jogador Dembélé, que sentiu dores na coxa e será avaliado.

A equipe de Xavi Hernández vem em grande momento, tendo vencido recentemente a Supercopa da Espanha contra o Real Madrid e se classificado para as semifinais da Copa do Rei, diante do Real Sociedad. O Barcelona, inclusive, está invicto no ano de 2023, somando sete vitórias e um empate em oito jogos.