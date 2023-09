Portuguesa enfrenta o Caxias em busca do acesso à Série C do Brasileiro - Gabriel Tadiotto

Publicado 02/09/2023 08:00

Rio - A Portuguesa do Rio vive um dia histórico neste sábado (2), às 15h. O clube da Ilha do Governador enfrenta o Caxias-RS no Estádio Luso-Brasileiro e, se vencer, garante o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Um objetivo importante para o projeto de mudar de patamar nos cenários carioca e nacional.

No jogo de ida, no Estádio Centenário, a equipe comandada por Caio Couto empatou em 1 a 1. Um novo empate, no Rio de Janeiro, levará a decisão para os pênaltis. Independentemente de conquistar a classificação à Série C, 2024 já será especial para o clube, que vai comemorar o centenário. O principal projeto para o ano que vem é a ampliação do Luso-Brasileiro.

O estádio será transformado em uma praça de esportes do Rio de Janeiro para que os quatro grandes da cidade possam lá jogar quando necessário e, consequentemente, preservar o gramado do Maracanã para as finais do Carioca e o início do Brasileiro. Para Marcelo Barros, ex-técnico e atual presidente do clube, a reforma será um divisor de águas. O objetivo é proporcionar uma renda maior para a Portuguesa, não só por conta do aluguel do novo estádio, mas também pelo comércio.

A ideia é aumentar a capacidade de público para 16 mil e ampliar os acessos de modo a sediar grandes jogos. "A Federação do Rio está dando algumas sugestões e nos auxiliando nesse processo", disse Marcelo Barros.

Marcelo Barros, ex-técnico e atual presidente da Portuguesa do Rio Divulgação

A Portuguesa, inclusive, correu o risco de não jogar em casa contra o Caixas, porque o regulamento da CBF exigia capacidade mínima de quatro mil pessoas. E só conseguiu a liberação após laudo de órgãos de segurança do Rio de Janeiro assegurarem que o Luso-Brasileiro poderia receber 4.400 espectadores.

Esse esforço se explica pelo bom desempenho da Portuguesa em casa. Pela Série D do Brasileirão, ainda não perdeu na Ilha: em nove jogos, são oito vitórias e um empate. "O retrospecto é bom, mas sabemos que isso não quer dizer nada. Mesmo assim, acreditamos muito no acesso. Tudo o que podíamos fazer foi feito. Confio muito nos atletas, na comissão técnica e na torcida", acrescentou o presidente.

Para 2024, além de manter a base atual, Marcelo Barros deseja fazer algumas contratações de peso para reforçar o elenco. Atualmente, a folha salarial do clube é de R$ 225 mil. Por isso, chegar a Série C ajudaria no planejamento. "Afinal, será o ano do nosso centenário. A meta é sempre crescer", completou o dirigente.



* Reportagem de Theo Faria sob supervisão de Hugo Perruso