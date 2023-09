Danilo Barbosa, na partida entre Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Maracanã. Na tarde deste Domingo (30). - Vitor Silva/BOTAFOGO FC

Danilo Barbosa, na partida entre Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Maracanã. Na tarde deste Domingo (30).Vitor Silva/BOTAFOGO FC

Publicado 02/09/2023 08:00

O desequilíbrio que foi marca registrada nos últimos tempos ficou para trás no Clássico da Rivalidade. Pela primeira vez em anos, o favoritismo mudou de lado e o Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem a esperança de enterrar de vez as esperanças de título do Flamengo, hoje, às 21h, no Nilton Santos. Já o Rubro-Negro tenta vingar a derrota no primeiro turno e dar uma demonstração de força para perseguir o rival.



Enquanto o Mengão empilhava taças desde 2019, o Alvinegro passou por um complicado e doloroso processo de reconstrução até se transformar em SAF, com direito a queda para a Série B em 2020, ano em que o rival foi campeão brasileiro pelo segundo ano seguido. Agora, porém, o jogo virou. O Fogão lidera o campeonato com 15 pontos a mais que o Fla, quarto colocado, e caminha a passos largos para a conquista que não vem desde 1995.



O embalo é tão grande que nem a eliminação na Sul-Americana para o Defensa y Justicia, quarta, desanimou a torcida, que esgotou todos os ingressos para o clássico no Niltão, afinal, o Brasileirão tem agora dedicação exclusiva do clube. Já o Flamengo ainda luta pela Copa do Brasil, mas vê o técnico Jorge Sampaoli balançar no cargo enquanto tenta recuperar a boa fase.



Os ecos do passado, no entanto, ainda incomodam os milhares de alvinegros que estarão presentes no Nilton Santos. Hoje, o Botafogo tenta quebrar um jejum de quase cinco anos sem vencer o arquirrival no estádio — o último triunfo foi em novembro de 2018, quando aplicou 2 a 1, também pelo Brasileiro. Já o Flamengo defende uma sequência de seis vitórias seguidas contra o Glorioso no local.

Para manter a escrita intacta, Jorge Sampaoli busca a escalação ideal, que ainda não achou em quase cinco meses de trabalho no Fla. Durante a semana, o técnico testou Pedro na vaga de Gabigol e uma formação diferente, com Pulgar recuado para formar um trio de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira. No meio de campo, o jovem Igor Jesus pode ganhar uma oportunidade. Arrascaeta e Luiz Araújo, lesionados, não jogam.

Já o português Bruno Lage volta a ter força máxima com o retorno de Tiquinho Soares, autor de dois gols na vitória por 3 a 2 no primeiro turno, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo sofrido no início do mês passado. O centroavante é artilheiro isolado do Brasileiro, com 13 gols.