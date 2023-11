Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou/ AFP

Publicado 06/11/2023 10:30 | Atualizado 06/11/2023 10:39

Rio - O atacante Vini Jr, do Real Madrid, segue vivendo um momento de dificuldade no futebol espanhol. Alvo de torcedores racistas de clubes rivais, o brasileiro vem recebendo críticas da imprensa e de ex-jogadores locais por seu comportamento. O ex-zagueiro da seleção espanhola e do Barcelona, Carles Puyol, elogiou o atacante, mas afirmou que Vini Jr teria mais reconhecimento, caso seu comportamento mudasse.

"Ele é uma grandíssimo jogador, gostaria de conversar com ele. Se mudasse sua atitude teria mais reconhecimento. Se falasse com ele, diria o que penso sobre ele", afirmou em um evento no Padel Sant Cugat, na Espanha.

No último jogo do Real contra o Rayo Vallecano, Vini Jr se desentendeu com o goleiro Dimitrievski e chegou a falar para o rival: "Eu e você, lá fora!". O brasileiro foi criticado também por suas provocações no clássico contra o Barcelona, vencendo pelo clube da capital espanhola.