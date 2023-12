Mbappé pé a principal esperança da França na Copa do Mundo do Catar - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 06/12/2023 10:54

Espanha - O Real Madrid fará proposta ao francês Kylian Mbappé no dia 1º de janeiro para tirá-lo do PSG, de acordo com o jornal espanhol 'As'. O contrato do atacante com o clube termina em junho de 2024 e, por isso, ele estará livre para negociar um pré-acordo com qualquer clube.

Segundo o jornal, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ligará para a mãe de Mbappé, Fayza Lamari, que também conduz os acordos financeiros do atacante, e fará uma proposta. Dessa vez, dará um prazo de 15 dias para uma resposta do francês. Em caso de aceno positivo, o clube merengue avançará nas tratativas. "Não serão admitidas mais dúvidas ou alterações prolongadas", afirma o 'As'.

A diretoria do clube espanhol viveu forte decepção com Mbappé no ano passado. No início de 2022, o contrato do francês entrava nos meses finais, assim como agora. Na época, o Real Madrid já tinha acordo encaminhado com o atleta. Entretanto, Florentino Pérez optou por não fechar pré-contrato com o atacante, ficando apenas no acordo verbal. Meses depois, Mbappé renovou com o PSG até 2024, frustrando a diretoria merengue.

Atualmente, o clima é de otimismo mais uma vez. O 'As' diz que se Mbappé fechar o ano sem chegar a um acordo para renovar com o PSG, a porta ficará aberta para o Real Madrid. Para não cometer o mesmo erro, desta vez o clube espanhol exigirá que o acordo seja assinado. Para isso, o prazo seria o dia 15 de janeiro. "Se Mbappé atrasar a proposta, o Real encerrará o capítulo com Mbappé e ativará o plano B, liderado por Erling Haaland", destaca o diário.