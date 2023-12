Henrique Dourado é o novo atacante da Portuguesa - Divulgação/Portuguesa

Publicado 06/12/2023 14:47

São Paulo - A Portuguesa anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do atacante Henrique Dourado, conhecido como Ceifador. O jogador chega para disputar o Campeonato Paulista do ano que vem.

"Estou muito feliz em estar de volta à Portuguesa, me sinto retornando à minha casa. Espero fazer uma grande temporada e superar todas as expectativas vestindo essa camisa", disse o atleta à Lusa TV.



Henrique Dourado retorna à Portuguesa, clube que defendeu em 2014 e marcou 10 gols em 30 partidas. Com seu destaque na Lusa, o atacante se transferiu para o Palmeiras, onde foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols.

Pelo Fluminense, em 2017, ele repetiu o feito e foi um dos artilheiros do Brasileirão, com 18 gols, ao lado de Jô. Com o seu destaque o centroavante se transferiu, no ano seguinte, para o Flamengo.



Em 2023, o Ceifador atuou por Cruzeiro e Chapecoense e não obteve sucesso e ambas as passagens. Ele atuou em 26 jogos na temporada e marcou apenas um gol.