Kevin De Bruyne está na lista de inscritos do Manchester City para o Mundial de Clubes - Divulgação/Manchester City

Publicado 06/12/2023 16:24

Rio - A Fifa divulgou na tarde desta quarta-feira (6) a lista dos jogadores do Manchester City que disputarão o Mundial de Clubes. A grande surpresa ficou por conta da presença de Kevin De Bruyne na relação. O meia não atua desde agosto por causa de uma grave lesão muscular e chegou a passar por uma cirurgia. A previsão inicial era que o atleta voltasse aos gramados apenas em janeiro.

Além do belga, o luso-brasileiro Matheus Nunes é outro jogador que se recupera de uma lesão, mas também aparece na lista. A tendência é que a equipe comandada por Pep Guardiola não tenha grandes desfalques e vá completa para a disputa do torneio.

A Fifa obriga que, dos 23 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes, três goleiros são obrigatórios. O Manchester City estreará na competição no dia 19 de dezembro e aguarda o vencedor do confronto entre León, do México, e Urawa Red Diamonds, do Japão, como adversário na semifinal.

Confira a lista completa de jogadores inscritos do Manchester City para o Mundial de Clubes:

GOLEIROS: Ederson, Scott Carson e Stefan Ortega

DEFENSORES: John Stones, Josko Gvardiol, Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Aké, Rico Lewis, Ruben Dias e Sergio Gómez

MEIO-CAMPISTAS: Bernardo Silva, Kalvin Phillips, Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Oscar Bobb e Rodri

ATACANTES: Erling Haaland, Jack Grealish, Jérémy Doku, Julián Álvarez e Phil Foden