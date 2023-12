Haaland - AFP

Haaland AFP

Publicado 11/12/2023 09:00 | Atualizado 11/12/2023 10:05

Rio - O atacante Erling Haaland se tornou realmente dúvida para o Manchester City no Mundial de Clubes. Com um estresse ósseo no pé, o atacante deverá ser desfalque nos dois últimos compromissos do clube antes da viagem para a Arábia Saudita. O treinador Pep Guardiola admitiu o risco do goleador não atuar na competição internacional.

"É um estresse ósseo, não houve fratura. Acho que ele não jogará contra o Crystal Palace, e espero que esteja pronto (para jogar) na Arábia Saudita", afirmou.

O Mancheter City irá enfrentar o Estrela Vermelha, pela Liga dos Campeões, na próxima quarta, e o Crystal Palace, no próximo sábado, pelo Campeonato Inglês. Depois, irá viajara para a Arábia Saudita.

"É semana a semana que vai ditar como ele se sente. Ontem eu falei com ele, ele disse que se sente melhor: "Posso andar e não tenho dor". É por isso que o médico disse que temos que ver a cada semana, dia a dia, como ele está melhorando. Talvez ele esteja pronto contra o Crystal Palace, talvez não, vamos ver", contou.