Centro de Futebol Zico recebe 9ª Copa do Mundo de AmadoresDivulgação

Publicado 11/12/2023 09:40

Rio - Mais uma competição movimentou o Centro de Futebol Zico na última semana. Chegando à sua nona edição, a Copa do Mundo de Amadores recebeu atletas anônimos de diversos países, em especial da América do Sul, promovendo uma disputa sadia e com clima de confraternização no campo do Zico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"É sempre um prazer receber a Copa do Mundo de Amadores, este ano com um sentimento de saudosismo imenso, pois infelizmente perdemos nosso amigo Bris Belga, idealizador e realizador da Copa, há poucos dias do inícios, então cuidamos para que nada desse errado em honra a ele", destacou Thiago Coimbra, Presidente do Centro de Futebol Zico.

Sede dos treinamentos da Escola Zico 10, o CFZ tem sido escolhido como local ideal de treinamento por diversos clubes do Rio, além de times, atletas e árbitros que visitam a Cidade Maravilhosa. A próxima competição que acontecerá no CT é a Copa Zico, que vai até o dia 17 de dezembro de 2023.