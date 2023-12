Final da Liga dos Campeões em 2024 será realizada no estádio de Wembley, em Londres - Divulgação/Uefa

Final da Liga dos Campeões em 2024 será realizada no estádio de Wembley, em LondresDivulgação/Uefa

Publicado 18/12/2023 09:57

A Uefa definiu nesta segunda-feira (18) os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 2023/24, após sorteio em Nyon, na Suíça, na sede da entidade. O duelo mais equilibrado promete ser entre Inter de Milão, vice-campeã na temporada passada, e Atlético de Madrid. O atual campeão, Manchester City, terá o Copenhagen pela frente.

As oitavas de final serão realizadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, com os jogos de ida, e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março, com as partidas de volta. O sorteio das próximas fases está marcado para o dia 15 de março, sem separação por potes - todos os times poderão se enfrentar. A final da Liga dos Campeões será em Wembley, Londres, no dia 1º de junho.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões*:

. Porto x Arsenal

. Napoli x Barcelona

. PSG x Real Sociedad

. Inter de Milão x Atlético de Madrid

. PSV x Borussia Dortmund

. Lazio x Bayern de Munique

. Copenhagen x Manchester City

. RB Leipzig x Real Madrid

*Os times que estão à esquerda jogam a primeira partida em casa