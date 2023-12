Taça do Mundial de Clubes - AFP

Taça do Mundial de ClubesAFP

Publicado 18/12/2023 20:54

Arábia Saudita - Nesta terça-feira, 19, Manchester City e Urawa Reds, do Japão, medirão forças no King Abdullah Sports City Stadium, às 15h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes 2023. A partida terá transmissão do Fifa+, da CazéTV, do globoplay e da TV Globo.

O vencedor deste confronto enfrentará na decisão o Fluminense. O time do técnico Fernando Diniz garantiu vaga na final ao vencer o bater o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Jhon Arias e John Kennedy fizeram os gols da vitória tricolor.

FALA, GUARDIOLA

Já na cidade Jidá, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, concedeu entrevista coletiva. Ele não escondeu a felicidade por jogar a competição e pregou respeito ao Urawa Reds.

"É um prazer estar aqui, é a primeira vez que o Manchester City está. Estar sentado aqui e jogar amanhã significa que você fez algo excepcional no passado. Temos que aguentar (o favoritismo), jogar bem e merecer estar na final", disse Guardiola.

"Chegar à final do Mundial de Clubes será complicado. Não os conhecemos muito, mas obtivemos o máximo de informações possível. A seleção do Japão venceu a Alemanha e está ganhando jogos contra os melhores do mundo, mostrando que o futebol no Japão é forte". Sabemos que é difícil ganhar e temos de fazer um grande jogo amanhã", completou.