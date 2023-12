Domènec Torrent - RODRIGO BUENDIA / AFP

Publicado 18/12/2023 20:30

Rio - Em busca de um novo treinador para a próxima temporada, o Athletico-PR formalizou uma proposta para contratar Domènec Torrent, de 61 anos, que trabalhou no Flamengo em 2020. As informações são do portal "GE".

O Furacão realizou entrevistas com treinadores e optou por seguir adiante com o catalão. O clube espera definir o futuro do comando técnico até estar terça-feira. A oferta a Dome é até o fim de 2024.

O espanhol não trabalha desde 2022, quando deixou o Galatasaray. O Dome tem proximidade com o volante Fernandinho, que defendeu o Manchester City no período em que Torrent era auxiliar de Pep Guardiola.

O treinador teve uma passagem marcante pelo futebol brasileiro em 2020 no Flamengo. Substituto imediato de Jorge Jesus na ocasião, o espanhol comandou à equipe em apenas 24 partidas, com 14 vitórias, 4 empates de 6 derrotas.