Goleiro El Shenawy, do Al Ahly, contra o Fluminense - Giuseppe Cacace/AFP

Publicado 18/12/2023 19:32

Arábia Saudita - Um dos destaques das últimas temporadas e ídolo do Al Ahly, o goleiro El Shenawy lamentou a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para o Fluminense após a derrota pelo placar de 2 a 0, nesta segunda-feira (18). O egípcio citou as oportunidades claras desperdiçadas e também reclamou da arbitragem alegando um pênalti não marcado.

"Fizemos tudo, jogamos bem, foram três ou quatro chances, tivemos um pênalti que o árbitro não marcou... Fomos muito azarados na minha opinião. O outro time também teve algumas chances. No segundo tempo o jogo foi lá e cá, mas o pênalti foi uma grande mudança no jogo porque depois nós fomos apressados e não mantivemos nosso nível de concentração", disse El Shenawy, após o duelo.

O goleiro do Al Ahly é símbolo da potência do clube no continente africano e defendeu um pênalti nas quartas de final, contra o Al-Ittihad, cobrado pelo craque francês Benzema. Ficou a decepção e um pedido de desculpas após mais uma queda antes da decisão.

"Acreditávamos que iríamos para a final, mas agora vamos tentar no próximo jogo fazer o melhor. Peço desculpas para os torcedores porque eles merecem o melhor, e eu só posso dizer que tivemos um pouco de infelicidade por perder."

O Al Ahly irá enfrentar a equipe perdedora da outra semifinal, que será disputada entre Manchester Ciy, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão. O jogo será na sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), no estádio Prince Abdullah Al-Faisal.