Mangueirão, principal estádio de BelémAlex Ribeiro/Agência Pará

Publicado 18/12/2023 20:35

Belém - Além do Flamengo, o Estádio Mangueirão, em Belém, pode receber partidas do Botafogo, Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca do ano que vem. Segundo o jornal "O Liberal", o Governo do Estado do Pará pretende levar jogos dos quatro grandes para o local, incluindo clássicos. A ideia é que o estádio vire uma alternativa para os clubes enquanto o Maracanã ficar fechado para mais uma reforma no gramado.

Uma lista de possíveis partidas dos clubes cariocas já foi disponibilizada, mas não ainda não há a confirmação dos jogos no principal estádio de Belém, pois Remo e Paysandu mandarão seus confrontos no local no mesmo período.

O Governo do Estado deseja receber grandes eventos esportivos no Mangueirão e a iniciativa também agrada a Federação Paraense de Futebol (FPF). O presidente Ricardo Gluck Paul avalia a chegada de outros times como benéfica para o futebol local.

"Eu acho extremamente importante. Um evento como esse confirma Belém como uma praça esportiva relevante. Pra imagem do nosso Estado e do futebol local isso é muito importante. Eu tenho, inclusive, apoiado esse processo", disse o presidente da FPF.

"Quanto mais nós colocarmos Belém em evidência, mais os jogadores de fora passam a observar a cidade com bons olhos. Belém precisa se confirmar como a sentinela do Norte do futebol brasileiro. Sou favorável e tenho militado a favor”, completou Ricardo Gluck Paul.



O Flamengo é o único dos grandes do Rio com jogo marcado para Belém no Campeonato Carioca de 2024. A partida será no dia 31 de janeiro ou 1º de fevereiro, diante do Sampaio Corrêa. O duelo é válido pela 5ª rodada do Cariocão.