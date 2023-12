Musa do Barcelona faz carta para Papai Noel pedindo reforços para clube catalão

Rio - A influencer Suzy Cortez, recentemente chamou a atenção ao compartilhar no Instagram uma foto reveladora: uma carta que ela mesma escreveu endereçada ao Papai Noel. Na carta, Suzy faz um pedido inusitado ao Bom Velhinho, solicitando novos jogadores para reforçar o Barcelona na próxima temporada. Na carta ela expressa:

"Querido Papai Noel, este ano venho te pedir algo diferente. Sou torcedora do Barcelona, mas nesta temporada o time não está me agradando muito. Então, queria alguns jogadores novos para reforçar o elenco. Será que o senhor pode me ajudar?", afirmou a musa do Barça.



A paixão de Suzy pelo Barcelona é amplamente conhecida, sendo alimentada inicialmente pela presença marcante de Lionel Messi, jogador que conquistou seu coração e a transformou em uma torcedora fervorosa do clube catalão. Mesmo com a saída de Messi, Suzy não diminuiu sua devoção ao Barcelona, mostrando que seu amor pelo time vai além de qualquer jogador específico.



A carta ao Papai Noel tornou-se uma forma única e emotiva de Suzy expressar seu desejo por um futuro mais promissor para o Barcelona, destacando a importância do time em sua vida. A influencer, que já foi musa do clube, revelou em declarações anteriores o quanto cada momento vivido com o Barcelona foi especial e mágico.



"Quando escrevi essa carta, quis transmitir não apenas a minha insatisfação com a temporada atual, mas também a esperança de ver o Barcelona brilhando novamente. Já fui musa do Barcelona, e quero mais momentos mágicos com o time que amo", compartilhou Suzy Cortez em uma de suas citações.



Assim, a carta ao Papai Noel não apenas reflete as preocupações e esperanças de Suzy em relação ao Barcelona, mas também destaca sua devoção inabalável ao clube, independentemente dos desafios que possam surgir.

