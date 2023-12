Nenê - Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude

Publicado 24/12/2023

Rio - Em tom bem humorado, o Juventude oficializou a renovação do contrato do meia-atacante Nenê, de 42 anos, por mais uma temporada. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador interpreta um atendente idoso de uma loja oficial do clube gaúcho, em Caxias do Sul. Os torcedores reagiram com alegria a presença do veterano.

Véspera de Natal, eis que aparece o bom velhinho para dar o ar da graça. Uma figura carismática, simpática e que encanta as crianças. Acha que estamos falando do Papai Noel?



O garotchinho estará com o Ju em 2024. Vídeo completo na #TVPapo: https://t.co/kTfL1wYnIS pic.twitter.com/gYglsoZUvX — E.C. Juventude (@ECJuventude) December 24, 2023

Nenê chegou ao Juventude no meio do ano para a disputa da Série B. O meia-atacante tinha o desejo de atuar até o fim do ano e depois voltar ao Vasco para ser dirigente. Porém, o bom desempenho fez com que o clube gaúcho resolvesse renovar o seu contrato.

Com passagens pelo futebol inglês, francês, espanhol, Nenê vai para sua décima temporada seguida no futebol brasileiro. Ele defendeu Fluminense, Vasco e São Paulo, antes do Juventude. Pelo clube gaúcho, o Vovô entrou em campo em 28 jogos, fez sete gols e deu sete assistências.