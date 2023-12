Lucas Paquetá - AFP

Publicado 24/12/2023 11:30

Rio - A temporada de Lucas Paquetá pelo West Ham vem arrancando elogios de quem acompanha de perto a Premier League. Após das duas assistências na vitória do seu clube sobre o Manchester United, o brasileiro recebeu muitos elogios de Paul Scholes, ídolo e bicampeão europeu pelos Red Devils.

"Ele é tão impressionante. Ele pode fazer de tudo, não é? Ele também tem uma qualidade brilhante. Jarrod Bowen e Kudus (companheiros) devem estar lambendo os lábios toda vez que ele pega na bola. Eu sei que eles (West Ham) são um grande clube, mas quando você está falando de City, Liverpool, United, Arsenal, Real Madrid e Barcelona, você pode vê-lo jogando nesses times", afirmou o inglês.

Lucas Paquetá esteve perto de ser contratado pelo Manchester City na última janela de transferências, mas sua transferência acabou não sendo concretizada por que o brasileiro está sendo investigado por suposta participação em apostas esportivas. As investigações vem fazendo com que o meia não seja convocado para a seleção brasileira.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o futebol brasileiro em 2018 rumo ao Milan. No futebol italiano, o brasileiro não se destacou sendo repassado ao Lyon em 2020. No clube francês, Lucas Paquetá mostrou seu bom futebol e foi adquirido pelo West Ham na temporada passada. No total, ele entrou em campo em 66 jogos, fez dez gols e deu 12 assistências pelo clube inglês.