Thomas Tuchel deve deixar o cargo de treinador do Bayern na próxima temporada - AFP

Publicado 16/02/2024 15:00

Alemanha - O Bayern de Munique vive grande crise. A equipe alemã perdeu para a Lazio no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, por 1 a 0, na última quarta-feira (14) e o técnico Thomas Tuchel não poupou críticas aos jogadores no vestiário, de acordo com o canal 'Sky Germany'.

"Vocês não são tão bons quanto eu pensava. Vou ter que me adaptar ao nível de vocês", afirmou Tuchel.

O Bayern de Munique vive temporada atípica. O clube foi eliminado da Copa da Alemanha por um time da terceira divisão e está a cinco pontos do líder Bayer Leverkusen, no campeonato local. No último fim de semana, perdeu por 3 a 0 no confronto direto na briga pela taça.

Ainda segundo o canal, a tendência é que o técnico deixe o cargo na próxima temporada, com Xabi Alonso, atual comandante do Bayer Leverkusen, sendo o principal nome cogitado pela diretoria do Bayern de Munique.

O duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões será no dia 5 de março, em Munique. O Bayern precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar às quartas de final.