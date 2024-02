Rodrigo Caetano é o novo diretor de seleções da CBF - João Viegas / Atlético-MG

Publicado 16/02/2024 13:56

Rodrigo Caetano foi oficializado nesta sexta-feira (16) como o novo diretor de seleções da CBF. O dirigente, que atuou no Atlético-MG antes de ocupar o cargo na confederação, assinou o contrato de sua nova função na sala do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. As informações são do "ge".

Rodrigo Caetano irá comandar a reestruturação da seleção principal, junto de Dorival Júnior, e das seleções de base.

Pelo Galo, Rodrigo Caetano foi tricampeão Mineiro (2021, 2022 e 2023), Campeão do Brasileiro e Copa do Brasil de 2021, e Supercopa de 2022. Ao fim da última temporada, o executivo já não tinha mais multa contratual. As informações são da Rádio Itatiaia.



Os trabalhos de destaque do antigo diretor do Galo chamaram atenção, principalmente, por relacionamento com técnicos, montagens de bons elencos e peso no mercado como peça de grande influência.



A contratação para o cargo de diretor de seleções era tratada como prioridade pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que vem reestruturando os departamentos desde o início de 2023