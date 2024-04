Astrid Wett - Reprodução / Twitter

Publicado 18/04/2024 15:50

Rio - A musa do Chelsea, Astrid Wett, celebrou a eliminação do Manchester City para o Real Madrid na Liga dos Campeões . Por meio das suas redes sociais, a beldade postou uma foto com a camisa do clube espanhol para ironizar os torcedores do atual tricampeão inglês.

Musa do City, Astrid Wett, com a camisa do Real Reprodução / Twitter

"Obrigado pela vitória fácil, Real Madrid", publicou a musa. O Real Madrid avançou para a semifinal da Liga dos Campeões após derrotar o Manchester City, atual campeão da competição, nos pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação.

Além do Manchester City, outro rival do Chelsea eliminada foi o Arsenal. Os Gunners perderam para o Bayern, em Munique, e deram adeus à luta pelo título inédito do torneio. Os Blues fizeram uma campanha ruim no ano passado e não disputaram o torneio que são bicampeões em 2024.