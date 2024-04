Thiago Silva - AFP

Publicado 18/04/2024 15:20

Rio - Sonho do Fluminense para o meio do ano, Thiago Silva, de 39 anos, ainda tem esperanças de permanecer no Chelsea. De acordo com informações do portal "Trivela", o defensor aguarda o fim da temporada europeia para definir futuro e prioriza a permanência no clube inglês.

De acordo com a imprensa inglesa, a renovação do brasileiro é improvável. O Chelsea teria o desejo de renovar o elenco e apesar de ser grato ao Thiago Silva pelos serviços prestados, a tendência é que o defensor, de 39 anos, não permaneça.

Thiago Silva ainda não se decidiu também em relação ao seu retorno ao futebol brasileiro. O Fluminense aguarda a situação e tem o veterano como o único nome definido para reforçar o setor visto como o mais carente do Tricolor em 2024.

O zagueiro, de 39 anos, defendeu o Fluminense de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo Tricolor. Ele atua no futebol europeu desde 2009, tendo passado por Milan, PSG e Chelsea. O brasileiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela Seleção.