Torcedores do Barcelona no Parque dos Príncipes em jogo da Liga dos CampeõesMiguel Medina/AFP

Publicado 18/04/2024 14:49

Espanha - A Uefa anunciou nesta quinta-feira (18) que puniu o Barcelona por uma série de acontecimentos dos torcedores do clube catalão após a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o PSG. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, dois indivíduos no setor visitante do Parque dos Príncipes aparecem fazendo gestos racistas e nazistas

A entidade já havia aberto um processo disciplinar contra o Barcelona por causa dos atos depois que os torcedores foram presos. O Barça irá pagar 25 mil euros (R$ 140 mil) de multa e será proibido de vender ingressos para seu próximo jogo como visitante em competições da Uefa.

Além disso, o clube pagará mais 9 mil euros (R$ 50,5 mil) de multa, sendo 7 mil por danificações no setor visitante do Parque dos Príncipes e 2 mil por utilização de sinalizadores. O Barcelona terá que entrar em contato com o PSG para reparar os prejuízos causados ao clube francês.