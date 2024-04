David Braz já treina com o elenco do Goiás - Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

Publicado 18/04/2024 13:48

Rio - Ex-jogador do Fluminense, o zagueiro David Braz foi anunciado nesta quinta-feira (18) como novo reforço do Goiás, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor de 36 anos já treina com o elenco esmeraldino e deve ser regularizado para fazer sua primeira partida pela equipe nesta semana.



DAVID BRAZ É O NOVO REFORÇO DA ZAGA ESMERALDINA!



O zagueiro chega após conquistar a CONMEBOL Libertadores pelo Fluminense, atuando inclusive na final do torneio.



DAVID BRAZ É O NOVO REFORÇO DA ZAGA ESMERALDINA!



O zagueiro chega após conquistar a CONMEBOL Libertadores pelo Fluminense, atuando inclusive na final do torneio.



O atleta tem passagem por clubes como Palmeiras, Grêmio e Santos, no último disputando mais de 200 jogos. pic.twitter.com/xQOTM6mkBA — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 18, 2024 David Braz chegou ao Fluminense no meio de 2021. No total, ele vestiu a camisa tricolor em 83 partidas, marcando quatro gols e dando uma assistência. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas pelo Tricolor.

Revelado pelo Palmeiras, David Braz passou por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Flamengo, Santos e Grêmio.