Thiago Carpini não é mais técnico do São PauloRubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Publicado 18/04/2024 12:44

Rio - Thiago Carpini não é mais técnico do São Paulo. O treinador não resistiu a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na última quarta (17), no Maracanã , e foi desligado pelo time paulista.

O treinador chegou ao confronto com o Flamengo pressionado pelos resultados ruins. Após a derrota, foi xingado pelos torcedores do São Paulo no Maracanã, o que indicava um clima insustentável. Houve movimentações da diretoria do clube do Morumbi pela troca ainda nos corredores do Maracanã.

Carpini comandou o São Paulo em 18 jogos. Foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, num aproveitamento exato de 50%.