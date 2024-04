Carlos Alberto chuta retrovisor de carro em estacionamento de condomínio onde vive - Reprodução

Carlos Alberto chuta retrovisor de carro em estacionamento de condomínio onde viveReprodução

Publicado 18/04/2024 21:05 | Atualizado 18/04/2024 21:11

negou outros fatos como orgias na varanda do apartamento.

Carlos Alberto se pronunciou pela primeira vez desde que vieram à tona a ação judicial com as acusações sobre mau comportamento feitas pelo condomínio onde mora, na Barra, Zona Oeste do Rio. O ex-jogador confirmou, em postagem nos Stories do Instagram, que atacou e quebrou os retrovisores do carro da ex-namorada . Entretanto,

Primeiro, Carlos Alberto cita que o conteúdo do vídeo, que viralizou na última semana, é verdadeiro, mas que "só tem uma parte" e que o fato aconteceu há alguns anos. Ele ainda afirma:



"Custeei o prejuízo, (nós) nos resolvemos e ficamos bem".



As imagens mostram o ex-jogador de 39 anos impedindo um carro de sair do estacionamento do condomínio Residence Alphaland. Ele parece tentar conversar com a motorista, a ex-namorada Julieta Novaes, mas se irrita e chuta os dois retrovisores. Na sequência, o veículo arranca e sai do local.



No texto, Carlos Alberto cita um outro dos 50 incidentes que estão no processo judicial movido pelo condomínio, sobre orgias sexuais na varanda (há também ameaças de tiro e o fato de urinar em local público). Ele diz que esses fatos "não são verdade, são meramente fantasiosos".

Então, o ex-jogador se utiliza de uma expressão racista ao escrever que "que quem estiver tentando me denegrir (SIC) ou me difamar sofrerá as medidas judiciais cabíveis".



Além de prometer entrar na Justiça, Carlos Alberto cita que o problema com o condomínio começou após fazer "uma reclamação contra uma obra que está perturbando a todos há mais de dois meses".



Confira a declaração completa de Carlos Alberto



"Bom, mediante a tudo que foi noticiado, venho me posicionar, porque na minha vida nunca me escondi. Sobre o vídeo, que só tem uma parte, ele é verdadeiro e não foi com uma vizinha, e sim com uma ex-namorada minha (Julieta Novaes). Isso tem anos e, na época, custeei o prejuízo, nos resolvemos e ficamos bem.



Agora, absurdos como orgias sexuais na varanda e outros fatos não são verdade, são meramente fantasiosos. Enfim, tenho família e princípios e quem tiver (SIC) tentanto me denegrir (SIC) ou me difamar sofrerá as medidas judiciais cabíveis!



E vale lembrar que isso tudo só começou porque fiz uma reclamação contra uma obra que está perturbando a todos há mais de dois meses no condomínio. No mais, a todos que se preocupam, estou bem e o restante vai ficar em sigilo! Obrigado".



Carlos Alberto postou um texto no Instagram para se defender de acusações do condomínio Reprodução

Relembre o caso



Carlos Alberto, ex-jogador de futebol com passagem por Fluminense, Vasco e Botafogo, é alvo de uma ação judicial movida pelo condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, que pede sua expulsão por mau comportamento social. Imagens de um dos episódios citados no processo movido pelo Residence Alphaland foram divulgadas. Carlos Alberto é visto quebrando os retrovisores do carro da ex-namorada Julieta Novaes.



As queixas do condomínio contra o ex-jogador compreendem o período entre junho de 2019 e março de 2023. Ao todo são 50 reclamações, que incluem casos de perturbação por música alta, insulto a porteiros, lançamento de garrafas, discussões e também por urinar em local público. As multas aplicadas já superam os R$ 20 mil.



Desde o mês de fevereiro, o condomínio Alphaland conseguiu uma liminar determinando que Carlos Alberto passe a se comportar, sob pena de multa.



Outras polêmicas



A mais recente delas foi no ano passado, quando o ex-atleta foi acusado de agressão por um torcedor do Flamengo, em um restaurante na Zona Oeste. Na mesma época, Carlos Alberto foi desligado do programa 'Donos da Bola', da TV Band, onde era comentarista.



Ainda no ano passado, o ex-jogador esteve perto de perder uma mansão no condomínio Quintas do Rio, próximo ao Bosque da Barra. O imóvel seria penhorado pela Justiça Federal para garantir o pagamento de uma dívida de mais de R$ 2,6 milhões com a União.



Em outro processo, uma escola procurou a Justiça do Rio para reclamar uma dívida de mais de R$ 110 mil. O valor era referente às mensalidades de quase um ano dos dois filhos de Carlos Alberto.